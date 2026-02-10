Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12:06
Sidney Bezerra, conhecido nacionalmente como Gordão da XJ, passou por mais um momento delicado em sua jornada de transformação. O influenciador digital, de apenas 20 anos, precisou ser submetido a uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula, procedimento considerado necessário após a perda impressionante de mais de 130 quilos.
A operação aconteceu sem intercorrências, mas o que mais chamou atenção foi a quantidade de cálculos retirados. Ainda sob efeito da anestesia, Gordão reagiu com bom humor ao ver o resultado do procedimento: segundo ele, a quantidade era tanta que “dava para construir uma casa”.
De acordo com pessoas próximas, a cirurgia foi indicada para evitar complicações futuras, já que o quadro poderia se agravar rapidamente se não fosse tratado. Amigos do influenciador comemoraram o sucesso do procedimento nas redes sociais e destacaram o alívio após a fase mais temida. “A primeira cirurgia, que era a que mais preocupava, deu tudo certo. Agora é focar na recuperação do XJ”, escreveu Crhys, amigo próximo, ao lado da esposa, Débora Paixão.
Antes de entrar no centro cirúrgico, Gordão já havia explicado aos seguidores que essa seria apenas a primeira de algumas cirurgias necessárias ao longo do processo de emagrecimento. Segundo relatos, a retirada da vesícula era prioridade, já que poderia representar riscos sérios, inclusive à vida, caso fosse adiada.
Mesmo enfrentando desafios, o influenciador segue determinado. Pessoas próximas revelam que o grande objetivo de Gordão da XJ é alcançar os 99 quilos, entrando, finalmente, nos dois dígitos na balança. Acompanhado de perto por amigos durante todo o processo, ele segue em recuperação, recebendo apoio constante dentro e fora do hospital.