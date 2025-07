REVOLTA

Ex-namorada detona Gordão da XJ e diz ter nojo de influenciador: 'As máscaras vão caindo'

Nicolle Caroline apagou o comentário, mas desabafo viralizou após vídeo

Fernanda Varela

Publicado em 10 de julho de 2025 às 08:43

Gordão da XJ Crédito: Reprodução

A influenciadora Nicolle Caroline, ex-namorada de Gordão da XJ, reagiu publicamente após ver um vídeo em que o criador de conteúdo aparece flertando com outra influenciadora, Camila Bolzani. Em uma gravação divulgada por páginas de fofoca, o influenciador diz: “Se vier na reta, é poucas ideias”, provocando a reação de Nicolle, que comentou: “Que nojo! Como me apaixonei e estive três anos com essa pessoa? Enfim, a máscara vai caindo”. Pouco depois, ela apagou o comentário, mas o desabafo já havia viralizado.>

Gordão da XJ e Nicolle terminaram o namoro no início de junho, após 11 meses de relacionamento. Mesmo separados, o influenciador chegou a fazer uma homenagem para a ex no Dia dos Namorados, publicando fotos antigas e declarando que ainda amava a moça. “Você foi minha primeira namorada, meu primeiro amor... e até hoje, a única mulher da minha vida”, escreveu.>

Apesar da declaração pública, os dois deixaram de se falar desde o rompimento. XJ afirmou que ambos tentaram conversar, mas não conseguiram se entender. “Ambas as partes precisam amadurecer, somos muito jovens e ainda não sabemos o que queremos”, disse ele. O influenciador também negou boatos de traição e garantiu que o término foi motivado por desgastes na relação.>