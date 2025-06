UÉ?

Gordão da XJ pede perdão e se declara à ex no Dia dos Namorados: 'Meu coração ainda é seu'

Influenciador negou traição e afirmou que decisão do término foi motivada por imaturidade do casal

Fernanda Varela

Publicado em 12 de junho de 2025 às 18:15

Gordão da XJ Crédito: Reprodução

O influenciador Sidney Francisco, conhecido como Gordão da XJ, de 20 anos, surpreendeu ao se declarar para a ex em pleno Dia dos Namorados. Em suas redes sociais, ele disse para Nicolle Caroline, com quem terminou o relacionamento há cerca de duas semanas, que o coração dele ainda pertencia a ela.>

"Você foi minha primeira namorada, meu primeiro amor... e até hoje, a única mulher da minha vida. A gente se afastou, eu sei que tive minhas falhas... e carrego isso comigo todos os dias. Mas se tem uma coisa que nunca mudou, é o que eu sinto por você", escreveu.>

"Hoje eu quero pedir desculpa... do fundo do coração. Pelo que falei, pelo que deixei de fazer, pelas atitudes que te machucaram. Você merece o melhor do mundo e eu queria ter sido esse melhor para você, sempre. Sei que o tempo não volta, mas meu sentimento nunca foi embora", seguiu.>

Nicolle, por sua vez, já havia comentado nas redes sociais que não pretende apagar as fotos com o ex-namorado. "Amiga, eu não terminei com ninguém e não tem motivo para apagar nada e nem bloquear. Ele fez parte da minha história", respondeu a uma seguidora que a questionou.>

No último fim de semana, Gordão já havia negado os rumores de traição, que circularam após o rompimento. “Não houve traição nem da minha parte, nem da dela. Nós estávamos brigados há 15 dias, tentei falar com ela, não consegui, ela tentou falar comigo, mas não nos entendemos”, disse. Ele também pediu que os seguidores não ataquem a ex: “Parem de inventar coisa na internet. Ela não me traiu”.>

O influenciador afirmou que a separação foi uma decisão difícil e motivada pela imaturidade dos dois. “Somos muito jovens e ainda não sabemos o que queremos. Não foi um adeus, mas sim um até logo. Entreguei na mão de Deus.”>

Em processo de emagrecimento, Gordão já perdeu 75 quilos dos 339 kg que pesava. Nicolle, que também enfrentou uma mudança de hábitos, foi uma das principais incentivadoras do influenciador e chegou a perder 12 kg enquanto acompanhava o ex em treinos e na alimentação.>