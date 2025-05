SOLTEIRO

Após perder 75 kg, Gordão da XJ termina namoro: 'Voltei a ter vontade de viver'

Influenciador disse que decisão foi tomada com respeito

O influenciador conhecido como Gordão da XJ anunciou nesta segunda-feira (26) o fim do relacionamento com a criadora de conteúdo Nicolle Caroline. Juntos há quase um ano, o casal vinha recebendo apoio dos fãs, especialmente após a transformação física de Gordão, que perdeu 75 quilos durante o namoro.>

“Eu e a Nicole não estamos mais juntos. Após 11 meses de relacionamento, decidimos seguir caminhos diferentes. Foi uma decisão com respeito, carinho e a consciência de que, se for da vontade de Deus, nossos caminhos podem se cruzar novamente no futuro com a Nicole”, escreveu o influenciador de 20 anos.>