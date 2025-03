BIZARRO

Influenciador chora após encostar em mulher no avião: 'Limpou o braço e olhou para mim com nojo'

Ele contou sobre o episódio de gordofobia

Gordão conta que teve dificuldade para se locomover pelo corredor estreito do avião e acabou encostando em uma passageira. "Ela já estava me olhando com um olhar de desprezo antes mesmo de eu passar. Quando minha barriga encostou nela, sem intenção alguma, ela limpou o braço e olhou para mim com nojo. Naquele momento, eu me senti o pior ser humano do mundo", desabafou.>