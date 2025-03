SONHO

Cacau Show tem resorts de luxo com chafariz de chocolate e doces de graça o dia todo; conheça

Veja um tour completo pelos empreendimentos e quanto custa de hospedar lá

Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2025 às 09:58

Resort da Cacau Show Crédito: Divulgação

A Cacau Show decidiu transformar sonho em realidade. Muita gente não sabe, mas desde 2021 a empresa tem dois hotéis temáticos com chocolate de graça o dia inteiro e uma cascata do doce para se deliciar à vontade.>

Há duas unidades do empreendimento, ambas no estado de São Paulo. O Bendito Cacao Resort, que fica em Campos do Jordão, e o Bendito Cacao Family Resort, localizado em Águas de Lindóia. As diárias custam a partir de R$ 1,4 mil. >

Com uma mega estrutura, os espaços contam com espaço kids, piscina enorme aquecida, ofurô, quadra esportiva, salão de jogos e experiências como degustações diversas, como de chocolate e queijos e vinhos. Há ainda tirolesa, trilhas e fogueira com direito a chá de cacau.>

Resort da Cacau Show Crédito: Divulgação

Na gastronomia, os hóspedes começam a experiência tendo chocolate de graça na recepção. Isso mesmo, pode comer à vontade. Além disso, quem se hospeda curte um café da manhã completo, com cascata de chocolate, chocolate quente cremoso quente, chocolate gelado, doces e pratos clássicos como pães, ovos e sanduíches a la carte, tudo incluso. >

O empreendimento também tem restaurantes para almoço e jantar, com pratos salgados, inclusive com chocolate, como o filé ao molho de cacau, e pizzas diversas. O almoço e jantar são pagos à parte nos restaurantes do hotel.>

Resort da Cacau Show Crédito: Divulgação

Os hotéis também contam com uma loja da Cacau Show, com todos os produtos da empresa, que ficam à venda.>

Resort da Cacau Show Crédito: Divulgação