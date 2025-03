MEMÓRIAS

Roberta Miranda revela que ela e o pai se apaixonaram pela mesma mulher

Cantora compartilha relatos íntimos de sua bissexualidade em nova biografia

Em entrevista ao jornalista André Piunti, no YouTube, Roberta contou que sempre evitou falar publicamente sobre sua sexualidade devido a uma promessa feita à mãe. “Até o leito de morte, minha mãe me pediu que eu não falasse do meu lado sexual. Você acha que eu não sofri? Que eu não gostaria de mostrar a pessoa que amo?”, revelou. A cantora explicou que o compromisso a impediu de assumir relacionamentos, o que lhe causou sofrimento e até o afastamento de algumas pessoas.>