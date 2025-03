REALITY SHOW

Sincerão: Briga generalizada acirra rivalidades no BBB 25

Participantes trocam acusações e revelam desafetos em nova dinâmica do programa

Após uma madrugada tensa, marcada por uma briga generalizada, os brothers do Big Brother Brasil 25 encararam mais um Sincerão na segunda-feira (17). A dinâmica, realizada um dia após a formação do nono paredão – que tem Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito na berlinda –, reacendeu conflitos e colocou em evidência as alianças e rivalidades dentro da casa. >