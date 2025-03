TOUR

Duda Guerra abre as portas do seu refúgio: veja o quarto com balanço e banheira dos sonhos

Namorada de Benício Huck compartilha detalhes do espaço e revela itens essenciais de sua rotina

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2025 às 08:09

Duda Guerra, namorada de Benício Huck Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Duda Guerra abriu as portas de seu quarto e mostrou todos os detalhes do ambiente em um vídeo publicado na segunda-feira (17). No tour compartilhado no Instagram, o espaço chama atenção por sua decoração sofisticada, que inclui um balanço, uma banheira e um amplo closet. >

“Tour pelo meu quarto! Espero que vocês gostem”, escreveu Duda na legenda do vídeo, que rapidamente engajou seus seguidores. No registro, ela destacou os elementos que tornam o cômodo especial.>

“Finalmente, o vídeo que vocês mais me pediram! Sim, gente, eu tenho um balanço no meu quarto. Tenho uma cama enorme só para mim e, quando deito, afundo nela”, contou Duda. Ao mostrar sua mesa de cabeceira, revelou alguns itens indispensáveis no dia a dia. “Aqui tem tudo que eu preciso: remédios, creatina, água e meu tampão de olho, que eu não vivo sem”, disse.>

Closet espaçoso e regra inusitada em casa>

Durante o tour, Duda também apresentou sua penteadeira, mesa de estudos e o closet, além do banheiro com banheira. Um detalhe chamou atenção: a presença de câmeras no ambiente. Segundo a influenciadora, essa é uma regra em sua casa.>