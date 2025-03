POLÊMICA

Fiuk fala sobre rejeição do pai e polêmica com música de J. Eskine; veja vídeo

O cantor desabafa nas redes sociais e expõe relação conturbada com Fábio Jr.

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2025 às 07:44

Fiuk Crédito: Reprodução

O cantor Fiuk usou as redes sociais na segunda-feira (17) para desabafar sobre sua trajetória na música e a relação conturbada com o pai, o cantor Fábio Jr. O relato veio após a polêmica envolvendo a autoria da canção Mãe Solteira, hit que alcançou o topo do Spotify Brasil. >

A controvérsia começou quando Fiuk se declarou um dos compositores da música, o que gerou revolta de MC Davi, um dos artistas envolvidos no projeto. Em um vídeo, o funkeiro desmentiu a informação, afirmando que Fiuk não teria participação relevante na criação. Diante das críticas, o filho de Fábio Jr. fez um longo desabafo, afirmando que sempre foi desacreditado, inclusive dentro de sua própria casa.>

?AGORA: Fiuk critica J. Eskine, MC Davi e MC G15 após os cantores se irritarem com sua viralização como um dos compositores de Mãe Solteira. pic.twitter.com/3utzVALWyF — CHOQUEI (@choquei) March 17, 2025

“Por que eu incomodo tanto? É porque sou filho de famoso? O que faz as pessoas sentirem essa necessidade de me invalidar?”, questionou Fiuk, dizendo que essa sensação o acompanha desde a infância. Ele também revelou que, mesmo fazendo shows para milhares de pessoas, nunca recebeu o reconhecimento do próprio pai. “Eu chegava em casa e meu próprio pai me desvalidava, me fazia sentir um nada”, afirmou.>

Disputa pela autoria de hit viral>

Após relatar suas dificuldades pessoais, Fiuk voltou a falar sobre a polêmica de Mãe Solteira. O cantor explicou que a música já existia quando ele entrou no projeto, mas que contribuiu com ideias que ajudaram a moldar o resultado final.>

“Às vezes, só de estar presente, de dar uma ideia, você já influencia a criação da música”, argumentou Fiuk. Ele também criticou o comportamento dos colegas de profissão: “Será que essas pessoas percebem que estão completamente tomadas pelo próprio ego?”.>