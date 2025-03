DESCOBERTA VIRAL

Mulher descobre traição do namorado por detalhe no carro e viraliza

Usuária do TikTok encontrou indícios de infidelidade ao sentar no banco do passageiro e compartilhar a descoberta na rede social

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2025 às 20:16

Mulher viraliza ao se sentar no banco do carona do carro do namorado e 'descobrir traição' Crédito: Reprodução/TikTok

Uma mulher viralizou no TikTok ao revelar como descobriu uma possível traição do namorado apenas ao se sentar no banco do passageiro do carro dele. O vídeo, postado em 5 de março pela usuária JoJo, já ultrapassou 11 milhões de visualizações e gerou grande repercussão. >

Nas imagens, a jovem dá um zoom no espelho do painel e mostra marcas deixadas por um acessório de celular chamado Octobuddy, uma capa com ventosas usada para fixar o aparelho em superfícies planas. “Foi assim que descobri sobre a outra”, escreveu JoJo na legenda do vídeo, sugerindo que outra mulher teria utilizado o suporte para se filmar no carro do namorado.>