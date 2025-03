BATALHA JUDICIAL

Ex-marido de Ana Hickmann diz que pode ser preso a qualquer momento: 'Cruel e perversa'

Alexandre Correa afirma que pode ser detido nos próximos dias e critica a ex-esposa em vídeo nas redes sociais

“Passei pela sexta tentativa de prisão da Ana e de seus advogados. Posso ser preso nas próximas 72 horas”, afirmou Correa, sem revelar detalhes sobre o motivo do processo. Segundo ele, a situação tem sido “perturbadora” e tem afetado sua dignidade. “Estou há 17 meses sem acesso a recursos, lutando pela minha sobrevivência e pela minha inocência”, acrescentou.>

Na gravação, o empresário também fez duras críticas à ex-esposa. “Hoje concluo que fui casado com alguém cruel, perverso e com um nível de maldade alarmante”, declarou. Ao final do vídeo, ele pediu orações aos seguidores e agradeceu pelo apoio.>