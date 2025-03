TRETA NA MPB

Ed Motta critica Maria Bethânia após 'piti' em show: 'Problema recorrente'

Cantor comparou a repercussão de sua polêmica a um desabafo da veterana no palco e alfinetou seu conhecimento musical.

Ed Motta voltou a polemizar ao criticar Maria Bethânia e questionar a diferença de tratamento que ele e a cantora recebem da imprensa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o músico comentou um episódio recente no qual Bethânia reclamou de problemas técnicos durante um show no último sábado (15) . >

“É um problema recorrente na carreira dela”, afirmou Ed Motta, insinuando que a cantora tem fama de tratar mal músicos e colaboradores. “Eu nunca tive problema com meus músicos, nunca. Nenhum músico que trabalhou comigo”, completou.>

O cantor relembrou ainda o episódio em que foi cancelado por destratar um profissional no palco. “Tive um problema infeliz com uma pessoa que não era meu funcionário, estava em teste para a minha equipe e tinha cometido um erro crasso durante meu concerto. Pelo fato de eu reclamar, tenho pago um preço na minha vida que não para”, desabafou.>

Motta também criticou o que considera perseguição da mídia. “É absolutamente nojento e covarde o tratamento que me é dirigido. Principalmente o tratamento que a imprensa brasileira dá para mim. Isso reflete na cabeça das pessoas, sendo a cabeça das pessoas tão fraca”, disparou.>

Ao final, o cantor alfinetou Maria Bethânia ao questionar sua formação musical. “A plateia aplaude. ‘Maravilhosa’, ‘necessária’, esse tipo de coisa. Uma pessoa que não sabe tocar nem piano. Não sabe harmonia, não estudou música, nada. Eu sei tocar piano, eu estudei música. Mas, infelizmente, não tenho o respeito necessário no país do feijão e do futebol”, ironizou.>