Goleiro Cássio desabafa sobre escolas não aceitarem filha autista

Atleta Cássio Ramos do Cruzeiro fez um desabado sobre a dificuldade de conseguir matricular Maria Luiza, de 7 anos, em escolas

  Felipe Sena

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 16:41

Goleiro fez relato emocionante
Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O goleiro Cássio Ramos, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre momentos de dor e tristeza que tem vivenciado nos últimos meses, após não conseguir matricular a filha de 7 anos em nenhuma escola pela criança necessitar de acompanhamento de perto por causa do autismo.

Família do goleiro Cássio

Reprodução | Redes Sociais

“Tenho tentado matricular a minha filha em diferentes escolas, mas a resposta é sempre a mesma: ela não é aceita”, começou Cássio.

De acordo com a atleta, desde os 2 anos, a filha tem o acompanhamento de um profissional por causa do autismo, e por isso, as escolas não aceitam matricular Maria Luiza. Cássio explicou nesta sexta-feira (22) que o profissional acompanharia a filha em sala de aula, mas as instituições que contatou não aceitam.

“Esse profissional veio com a gente de São Paulo, conhece a Maria profundamente, tem a confiança dela e poderia ajudá-la dentro de sala sem atrapalhar em nada no andamento das atividades”, relatou o goleiro.

Segundo o atleta, muitas vezes, ele e a esposa, Janara Sackl, são convocados para conversar na escola, mas infelizmente a resposta sempre é negativa. No entanto, após a empreitada conseguiu matricular a filha em uma única instituição de ensino, em Belo Horizonte (MG), que aceitou o pedido do pai.

“O mais triste é ouvir justamente de escolas que se apresentam como ‘inclusivas’, que dizem aceitar todos os tipos de crianças. A realidade, no entanto, é bem diferente”, disse.

“Como pai, ver sua filha rejeitada por simplesmente ser autista é algo que corta o coração. Inclusão não é só palavra bonita em propaganda, é atitude. E ainda estamos longe de viver isso de verdade”, mandou recado.

A realidade do goleiro Cássio é a mesma de vários outros pais, sobretudo no Brasil, que não encontram escolas inclusivas para matricular os filhos autistas, e muitas vezes, quando encontram não tem cuidados adequados para lidar com a criança.

De acordo com dados do Censo Escolar de 2024, do Ministério da Educação (MEC) as matrículas de estudantes da educação básica com transtorno do espectro autista (TEA) aumentaram 44,4%, entre 2023 e 2024. Apesar do avanço, ainda é difícil encontrar instituições de ensino com formação adequada para professores, infraestrutura adequada [térmica e acústica] e carência de profissionais de apoio.

