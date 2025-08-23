CURIOSIDADE

Cientistas reconhecem descoberta de um continente escondido na Terra

Conheça Zealandia, o continente descoberto no Pacífico, que agora é oficialmente reconhecido

Agência Correio

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 18:00

Uma nova fronteira na geologia muda o que sabemos sobre a Terra e seus continentes. Crédito: Freepik

A geografia global acaba de ganhar um novo capítulo com a confirmação de Zealandia como o oitavo continente da Terra. Este gigante, com 4,9 milhões de km², permanece em grande parte submerso no vasto Oceano Pacífico, fascinando pesquisadores.

Identificado há 375 anos, só agora cientistas têm evidências robustas para classificá-lo oficialmente. Com 94% de sua superfície no fundo do mar, suas ilhas emergentes incluem a famosa Nova Zelândia, um marco científico.

Veja quais lugares da Bahia já tiveram tremor de terra em julho 1 de 12

Esta descoberta revoluciona o estudo da Terra. Ela oferece insights sobre a fragmentação de supercontinentes antigos e a dinâmica complexa das placas tectônicas. Assim, um novo horizonte de pesquisa se abre.

Um continente maior que muitos países

Zealandia, em sua totalidade, possui uma área colossal de aproximadamente 4,9 milhões de km². Para contextualizar, este tamanho supera o da Índia e se equipara ao da Austrália, mostrando sua magnitude real.

A grande maioria desta massa terrestre colossal, cerca de 94%, está oculta sob as profundezas marinhas. Portanto, apenas pequenos fragmentos, como as ilhas da Nova Zelândia e da Nova Caledônia, afloram à superfície.

Como foi possível encontrar Zealandia

A revelação de Zealandia é resultado de um trabalho geológico intenso e preciso. Pesquisadores empregaram mapeamento sísmico de alta resolução, uma técnica moderna, para delinear os limites da crosta continental submersa.

A análise dessas rochas desvendou que Zealandia é composto por granito e rochas vulcânicas. Essas características são idênticas às encontradas em outros continentes. Esta similitude valida sua classificação geológica.

A longa jornada de Zealandia

A origem de Zealandia remonta a mais de 80 milhões de anos, quando se desprendeu do supercontinente Gondwana. Então, este pedaço de terra começou a afundar, ficando quase totalmente submerso sob o Oceano Pacífico.

Este processo geológico milenar explica sua atual condição "escondida". A compreensão dessa jornada evolutiva oferece pistas vitais sobre a formação e a evolução das massas continentais do nosso planeta azul.

O impacto desta descoberta cientifica

A oficialização de Zealandia traz enormes implicações para a ciência. Ela aprimora nosso entendimento sobre a história geológica da Terra, detalhando como supercontinentes como Gondwana se fragmentaram ao longo do tempo.