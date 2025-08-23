Cientistas reconhecem descoberta de um continente escondido na Terra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 18:00
A geografia global acaba de ganhar um novo capítulo com a confirmação de Zealandia como o oitavo continente da Terra. Este gigante, com 4,9 milhões de km², permanece em grande parte submerso no vasto Oceano Pacífico, fascinando pesquisadores.
Identificado há 375 anos, só agora cientistas têm evidências robustas para classificá-lo oficialmente. Com 94% de sua superfície no fundo do mar, suas ilhas emergentes incluem a famosa Nova Zelândia, um marco científico.
Veja quais lugares da Bahia já tiveram tremor de terra em julho
Esta descoberta revoluciona o estudo da Terra. Ela oferece insights sobre a fragmentação de supercontinentes antigos e a dinâmica complexa das placas tectônicas. Assim, um novo horizonte de pesquisa se abre.
Zealandia, em sua totalidade, possui uma área colossal de aproximadamente 4,9 milhões de km². Para contextualizar, este tamanho supera o da Índia e se equipara ao da Austrália, mostrando sua magnitude real.
A grande maioria desta massa terrestre colossal, cerca de 94%, está oculta sob as profundezas marinhas. Portanto, apenas pequenos fragmentos, como as ilhas da Nova Zelândia e da Nova Caledônia, afloram à superfície.
A revelação de Zealandia é resultado de um trabalho geológico intenso e preciso. Pesquisadores empregaram mapeamento sísmico de alta resolução, uma técnica moderna, para delinear os limites da crosta continental submersa.
A análise dessas rochas desvendou que Zealandia é composto por granito e rochas vulcânicas. Essas características são idênticas às encontradas em outros continentes. Esta similitude valida sua classificação geológica.
A origem de Zealandia remonta a mais de 80 milhões de anos, quando se desprendeu do supercontinente Gondwana. Então, este pedaço de terra começou a afundar, ficando quase totalmente submerso sob o Oceano Pacífico.
Este processo geológico milenar explica sua atual condição "escondida". A compreensão dessa jornada evolutiva oferece pistas vitais sobre a formação e a evolução das massas continentais do nosso planeta azul.
A oficialização de Zealandia traz enormes implicações para a ciência. Ela aprimora nosso entendimento sobre a história geológica da Terra, detalhando como supercontinentes como Gondwana se fragmentaram ao longo do tempo.
Além disso, esta descoberta enriquece o conhecimento sobre as placas tectônicas. Pode revelar a gênese de montanhas submarinas e a evolução de ecossistemas marinhos raros, trazendo novas perspectivas científicas.