CONFIRA DETALHES

Após dar em cima de bailarina mais velha, aos 17 anos filho de Faustão é visto com Duda Guerra

Rodrigo Silva foi visto em bate-papo próximo com influenciadora de 16 anos

Felipe Sena

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 15:08

Filho de Faustão e influenciadora foram vistos em clima de romance Crédito: Reprodução (TV/Instagram)

O filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva, de 17 anos, tem atirado para todos os lados. Após ser visto ao lado da bailarina, Daia de Paula, de 34 anos, desta vez o jovem foi flagrado durante conversa com a influenciadora digital Duda Guerra em evento.

Faustão e filhos 1 de 22

Rodrigo bem próximo de Duda durante a festa de João Silva, seu irmão, que aconteceu na última quinta-feira (21). De acordo com o portal LeoDias, os dois foram vistos em um momento descontraído em meio a celebração que reuniu vários famosos, além de familiares e amigos.

A influenciadora de 16 anos já foi vista em outros eventos da família de Faustão. O bate-papo entre Duda e o filho de Faustão aconteceu de forma leve. Os dois chegam a ficar próximos em determinado momento e sorriem um para o outro.