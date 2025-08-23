Acesse sua conta
Após dar em cima de bailarina mais velha, aos 17 anos filho de Faustão é visto com Duda Guerra

Rodrigo Silva foi visto em bate-papo próximo com influenciadora de 16 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 15:08

Filho de Faustão e influenciadora foram vistos em clima de romance
Filho de Faustão e influenciadora foram vistos em clima de romance Crédito: Reprodução (TV/Instagram)

O filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva, de 17 anos, tem atirado para todos os lados. Após ser visto ao lado da bailarina, Daia de Paula, de 34 anos, desta vez o jovem foi flagrado durante conversa com a influenciadora digital Duda Guerra em evento.

