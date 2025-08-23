Após dar em cima de bailarina mais velha, aos 17 anos filho de Faustão é visto com Duda Guerra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 15:08
O filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva, de 17 anos, tem atirado para todos os lados. Após ser visto ao lado da bailarina, Daia de Paula, de 34 anos, desta vez o jovem foi flagrado durante conversa com a influenciadora digital Duda Guerra em evento.
Faustão e filhos
Rodrigo bem próximo de Duda durante a festa de João Silva, seu irmão, que aconteceu na última quinta-feira (21). De acordo com o portal LeoDias, os dois foram vistos em um momento descontraído em meio a celebração que reuniu vários famosos, além de familiares e amigos.
A influenciadora de 16 anos já foi vista em outros eventos da família de Faustão. O bate-papo entre Duda e o filho de Faustão aconteceu de forma leve. Os dois chegam a ficar próximos em determinado momento e sorriem um para o outro.
Em determinado momento, Duda percebe que está sendo gravada e aponta para a câmera aos risos. A celebração marca não apenas a chegada dos 21 anos de João Silva, irmão de Rodrigo, mas o programa do apresentador nas noites de sábado no SBT, que traz algumas mudanças para a grade de programação da emissora, com uma proposta multiplataforma para todas as faixas etárias.