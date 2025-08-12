Acesse sua conta
Filho resgata fotos de Faustão e faz homenagem: 'Novo capítulo'

João Silva relembrou momentos ao lado do pai na televisão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:26

João Silva e Faustão
João Silva e Faustão Crédito: Reprodução

João Silva usou as redes sociais para comemorar uma data especial: o Dia da Televisão. O apresentador de 21 anos compartilhou imagens de sua trajetória, incluindo alguns registros ao lado do pai, Fausto Silva. Faustão segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar por um transplante de fígado e um retransplante renal nos dias 7 e 8 de agosto.

"Hoje, no Dia da Televisão, celebro não só essa paixão que me trouxe até aqui, mas também um novo capítulo da minha história. Sou extremamente grato por cada passo dessa jornada que está só começando!", escreveu, na última segunda-feira (11).

Nos comentários, os fãs deixaram várias mensagens de apoio. "Muito sucesso pra você em sua nova jornada e em oração pela recuperação do seu pai", disse uma pessoa. "Uma salva de palmas para o seu pai Faustão, um dos maiores comunicadores da televisão. Saúde e vida longa para ele", falou outra.

Internado desde 21 de maio por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse, Faustão, de 75 anos, está em acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, realizando controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional. Ainda não há previsão de alta. O apresentador já havia passado por um transplante de coração, em 2023, e por um transplante de rim, em 2024.

