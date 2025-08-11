Dois baianos são confirmados no MasterChef Celebridades; conheça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:04
Em temporada inédita, famosos da TV, das redes sociais ou mesmo do meio da música poderão mostrar os seus dotes culinários para o todo o Brasil. Isso é o que propõe o MasterChef Celebridades, versão inédita do reality culinário que tem previsão de estreia para novembro deste ano. Dentre os 12 participantes divulgados nesta segunda-feira (11), dois baianos estão na lista e competirão para agradar os chefes Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
Quem vai representar a Bahia nas telinhas é Gilmelândia, cantora com trajetória marcante no Axé Music, e o influenciador John Drops, que viralizou ao recriar looks das famosos com muito humor. Completam a lista de participantes do MasterChef Celebridades Dodô, da banda Pixote, os sertanejos Hugo Alves e Tiago Piquilo, a atriz Julianne Trevisol, o ator Leonardo Miggiorin, o apresentador Luciano Szafir, a ex-apresentadora Márcia Goldschmidt, a campeã olímpica Maurren Maggi, a jornalista Rachel Sheherazade e a funkeira Valesca Popozuda.
Participantes do Masterchef Celebridades
Conheça os famosos baianos:
Nascido em Salvador, na Bahia, João Paulo Anjos França, conhecido como John Drops está na internet produzindo conteúdo desde 2014. Um ano depois, em 2015, ao recriar o look de Anitta no casamento de Preta Gil, ele ganhou ainda mais projeção, conquistando fãs com o seu bom humor. Atualmente, Jon Drops possui mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e grava conteúdo em conjunto com diversas personalidades como Paulo Viera, Poccah, Lucas Pizane e Leo Picon
Nome importante do Axé na Bahia, Gilmelândia foi vocalista da Banda Beijo entre 1998 e 2001, onde gravou os sucessos “Arrastão”, “Peraê” e “Bate Lata”. Depois, ela seguiu em carreira solo e lançou sucessos “Maionese”, “Miau” e “Chegou o Verão", faixa do álbum "O Canto da Sereia" (2005) que foi indicado ao Grammy Latino. Com muita animação e potência, Gilmelândia arrasta multidões pelas ruas no Carnaval de Salvador ano após ano.