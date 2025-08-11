Acesse sua conta
Dois baianos são confirmados no MasterChef Celebridades; conheça

Band divulgou lista de participantes nesta segunda-feira (11); Entre os confirmados estão atletas, cantores e influenciadores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:04

Jurados do MasterChef Celebridades
Jurados do MasterChef Celebridades Crédito: Reprodução / Band

Em temporada inédita, famosos da TV, das redes sociais ou mesmo do meio da música poderão mostrar os seus dotes culinários para o todo o Brasil. Isso é o que propõe o MasterChef Celebridades, versão inédita do reality culinário que tem previsão de estreia para novembro deste ano. Dentre os 12 participantes divulgados nesta segunda-feira (11), dois baianos estão na lista e competirão para agradar os chefes Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Quem vai representar a Bahia nas telinhas é Gilmelândia, cantora com trajetória marcante no Axé Music, e o influenciador John Drops, que viralizou ao recriar looks das famosos com muito humor. Completam a lista de participantes do MasterChef Celebridades Dodô, da banda Pixote, os sertanejos Hugo Alves e Tiago Piquilo, a atriz Julianne Trevisol, o ator Leonardo Miggiorin, o apresentador Luciano Szafir, a ex-apresentadora Márcia Goldschmidt, a campeã olímpica Maurren Maggi, a jornalista Rachel Sheherazade e a funkeira Valesca Popozuda.

Conheça os famosos baianos:

John Drops

O rapper Lil Nas X e a versão de John Drops
O rapper Lil Nas X e a versão de John Drops Crédito: Reprodução/Instagram

Nascido em Salvador, na Bahia, João Paulo Anjos França, conhecido como John Drops está na internet produzindo conteúdo desde 2014. Um ano depois, em 2015, ao recriar o look de Anitta no casamento de Preta Gil, ele ganhou ainda mais projeção, conquistando fãs com o seu bom humor. Atualmente, Jon Drops possui mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e grava conteúdo em conjunto com diversas personalidades como Paulo Viera, Poccah, Lucas Pizane e Leo Picon

Gilmelândia

Gilmelândia, cantora
Gilmelândia, cantora Crédito: Reprodução

Nome importante do Axé na Bahia, Gilmelândia foi vocalista da Banda Beijo entre 1998 e 2001, onde gravou os sucessos “Arrastão”, “Peraê” e “Bate Lata”. Depois, ela seguiu em carreira solo e lançou sucessos “Maionese”, “Miau” e “Chegou o Verão", faixa do álbum  "O Canto da Sereia" (2005) que foi indicado ao Grammy Latino. Com muita animação e potência, Gilmelândia arrasta multidões pelas ruas no Carnaval de Salvador ano após ano. 

