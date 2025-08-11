Acesse sua conta
Novo vilão volta a 'Dona de Mim' e destrói a vida de Ryan

Alguém do passado retornará para atormentar o jovem

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:32

Ryan (LYNNON) em
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Um problemão do passado chegará para atormentar Ryan (L7nnon) em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. E esse problema tem nome: Durval (Daniel Gregório). O criminoso fugirá da cadeia e voltará para o bairro de São Cristóvão para cobrar a dívida que o rapper assumiu quando estava na cadeia e ainda não terminou de pagar. Ao cumprir pena por associação ao tráfico, o personagem de LYNNON se aproximou do chefe da facção do bairro.

No período de cárcere juntos, Durval permitiu que Ryan assumisse a dívida do irmão Lucas (Pedro Henrique Ferreira), que estava jurado de morte por não ter colaborado como espião para a quadrilha. Ryan queria salvar a vida do irmão a qualquer custo e assumiu o problemão, que agora voltou para o colo dele.

Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim"

Para pagar a dívida, o jovem tem sido a obrigado a usar o salão de beleza onde trabalha para esconder drogas e armas. Porém agora, a situação piorará ainda mais. Fugido da prisão, o vilão pressionará Ryan cada vez mais e o obrigará a esconder drogas em casa e a vender para clientes, sob a ameaça de matar Lucas. De acordo com o Notícias da TV, as cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta terça (12).

No capítulo, Durval conseguirá fugir da prisão por meio de um túnel escavado pelos detentos. Ele voltará a São Cristóvão e se encontrará com Vespa (Victor Andrade), outro traficante, seu subordinado. "Deu tudo certo, cumpadi. Só preciso esperar a poeira baixar. Os canas tão na cola, querendo mostrar serviço. E como tá o movimento?", perguntará o fugitivo. "O teu protegido que tá dando trabalho. acha que tá livre, que pode voar", reclamará Vespa. "Acabou a brincadeira. Eu vou cortar as asinhas. O passarinho não vai mais cantar", Durval prometerá.

“Dona de Mim” é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.

