Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A única fruta atestada pela União Europeia e o Reino Unido que turbina o metabolismo

Instituições de saúde da União Europeia e do Reino Unido confirmam: o consumo diário desta fruta verde pode substituir suplementos e transformar a digestão

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 07:00

Kiwi é reconhecido por autoridades europeias
Kiwi é reconhecido por autoridades europeias Crédito: Freepik

A busca por soluções naturais para o bem-estar acaba de ganhar um aliado de peso e com selo oficial de garantia. Em uma decisão histórica, o kiwi foi reconhecido pela União Europeia e pelo Reino Unido como a única fruta com propriedades comprovadas para melhorar o metabolismo e a eficiência digestiva.

Este reconhecimento não se baseia em crenças populares, mas em uma série de testes clínicos rigorosos que isolaram os componentes ativos da fruta. A descoberta coloca o kiwi em um patamar superior ao de muitos suplementos farmacêuticos, oferecendo uma alternativa orgânica e acessível para quem busca equilíbrio interno.

Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular

Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock
1 de 10
Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular por Shutterstock

A ciência por trás da fruta: O segredo da actinidina

A grande estrela dessa descoberta é a actinidina, uma enzima encontrada exclusivamente no kiwi. Ela atua como um catalisador biológico, facilitando a quebra de proteínas complexas, como as encontradas em carnes e laticínios, o que reduz drasticamente aquela sensação de inchaço após refeições pesadas.

Além da enzima, a sinergia entre fibras solúveis e insolúveis presentes na polpa estimula o peristaltismo, o movimento natural do intestino. Estudos indicam que o consumo regular não apenas acelera o processamento dos alimentos, mas também atua como um prebiótico natural, alimentando as bactérias boas do sistema digestivo.

Leia mais

Imagem - Intestino preso? Nova pesquisa aponta kiwi e 'rei das fibras' para tratar prisão de ventre; veja como usar

Intestino preso? Nova pesquisa aponta kiwi e 'rei das fibras' para tratar prisão de ventre; veja como usar

Imagem - 5 benefícios do kiwi para a saúde

5 benefícios do kiwi para a saúde

Para quem sofre de constipação crônica, os resultados são promissores: a ingestão de apenas duas unidades por dia durante três semanas apresentou uma eficácia superior a diversos tratamentos convencionais. A ciência confirma que a natureza, quando consumida de forma estratégica, é a melhor farmácia que existe.

Como aplicar a regra "dos dois" na sua rotina

Para colher os benefícios máximos aprovados pelas agências de saúde, a recomendação é clara: consuma dois kiwis por dia, preferencialmente no período da manhã. Iniciar o dia com essa carga enzimática prepara o sistema digestivo para lidar melhor com as refeições subsequentes, otimizando a absorção de nutrientes.

A versatilidade da fruta permite que ela seja consumida pura, em fatias sobre a aveia ou misturada ao iogurte natural. O importante é a constância; os efeitos metabólicos são cumulativos e começam a se tornar evidentes após a primeira semana de uso contínuo, sem a necessidade de preparos complexos ou receitas mirabolantes.

Vale ressaltar que, embora o kiwi seja agora uma recomendação oficial, ele funciona melhor quando acompanhado de hidratação adequada. A água é o veículo que permite que as fibras do kiwi cumpram seu papel, transformando a fruta em uma ferramenta poderosa para quem busca emagrecimento saudável e vitalidade.

Mais recentes

Imagem - Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)
Imagem - Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web
Imagem - Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026