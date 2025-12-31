SAÚDE

A única fruta atestada pela União Europeia e o Reino Unido que turbina o metabolismo

Instituições de saúde da União Europeia e do Reino Unido confirmam: o consumo diário desta fruta verde pode substituir suplementos e transformar a digestão

Agência Correio

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 07:00

Kiwi é reconhecido por autoridades europeias Crédito: Freepik

A busca por soluções naturais para o bem-estar acaba de ganhar um aliado de peso e com selo oficial de garantia. Em uma decisão histórica, o kiwi foi reconhecido pela União Europeia e pelo Reino Unido como a única fruta com propriedades comprovadas para melhorar o metabolismo e a eficiência digestiva.

Este reconhecimento não se baseia em crenças populares, mas em uma série de testes clínicos rigorosos que isolaram os componentes ativos da fruta. A descoberta coloca o kiwi em um patamar superior ao de muitos suplementos farmacêuticos, oferecendo uma alternativa orgânica e acessível para quem busca equilíbrio interno.

Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular 1 de 10

A ciência por trás da fruta: O segredo da actinidina

A grande estrela dessa descoberta é a actinidina, uma enzima encontrada exclusivamente no kiwi. Ela atua como um catalisador biológico, facilitando a quebra de proteínas complexas, como as encontradas em carnes e laticínios, o que reduz drasticamente aquela sensação de inchaço após refeições pesadas.

Além da enzima, a sinergia entre fibras solúveis e insolúveis presentes na polpa estimula o peristaltismo, o movimento natural do intestino. Estudos indicam que o consumo regular não apenas acelera o processamento dos alimentos, mas também atua como um prebiótico natural, alimentando as bactérias boas do sistema digestivo.

Para quem sofre de constipação crônica, os resultados são promissores: a ingestão de apenas duas unidades por dia durante três semanas apresentou uma eficácia superior a diversos tratamentos convencionais. A ciência confirma que a natureza, quando consumida de forma estratégica, é a melhor farmácia que existe.

Como aplicar a regra "dos dois" na sua rotina

Para colher os benefícios máximos aprovados pelas agências de saúde, a recomendação é clara: consuma dois kiwis por dia, preferencialmente no período da manhã. Iniciar o dia com essa carga enzimática prepara o sistema digestivo para lidar melhor com as refeições subsequentes, otimizando a absorção de nutrientes.

A versatilidade da fruta permite que ela seja consumida pura, em fatias sobre a aveia ou misturada ao iogurte natural. O importante é a constância; os efeitos metabólicos são cumulativos e começam a se tornar evidentes após a primeira semana de uso contínuo, sem a necessidade de preparos complexos ou receitas mirabolantes.