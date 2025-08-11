VALOR SURREAL

Bruna Marquezine usa look de mais de R$ 100 mil em renovação de votos de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso; veja fotos

Atriz optou por jaqueta e vestido de grife francesa e roubou a cena no evento

F Felipe Sena

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:56

Bruna Marquezine

Em uma cerimônia íntima e carregada de afeto, Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, realizaram a renovação de votos após 15 anos de casamento em um rancho do casal, no interior do Rio de Janeiro, um evento conhecido como Bodas de Cristal.

Apesar do momento emocionante, as especulações em relação a gastos e principalmente looks dos convidados não ficaram de fora. Com um estilo rústico e bordo atemporal, o casal optou por uma decoração simples e optou por looks fashionistas.

Em clima ameno, alguns convidados optaram por um jogo de sobreposições com casacos. Um dos looks que chamou a atenção foi o de Bruna Marquezine, que somou mais de R$ 100 mil reais.

Com um estilo boho chic em alta, sobretudo por causa de publicações recentes que popularizaram o estilo no TikTok, a atriz optou por uma jaqueta de couro bomber em marrom da grife Yves Saint Laurent, no valor de R$ R$38.820. Já o vestido com estampa paisley metálica da mesma marca custa R$ 30.150.

Já o sapato custa R$11.016 e a bolsa chega a R$14.840. Bruna completou o look com um maxi colar composto de vidro, madeira, resina e metal. O acessório vale R$ 19.710. No total, a produção custou R$ 113.996.

Celebração

A celebração para cerca de 100 convidados, entre famosos, familiares e amigos do casal. Conduzida pelo pastor Henrique Vieira, a renovação foi cheia de emoção, estampada no rosto dos filhos, Titi, de 12 anos Bless, de 10 anos e Zyan, de 5 anos. O noivo subiu ao altar acompanhado da filha Titi, já Giovanna entrou de mãos dadas com Bless e de Zyan. O casal brindou a nova união que foi pensada até nos mínimos detalhes.