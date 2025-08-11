Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Marquezine usa look de mais de R$ 100 mil em renovação de votos de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso; veja fotos

Atriz optou por jaqueta e vestido de grife francesa e roubou a cena no evento

  • F

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:56

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Em uma cerimônia íntima e carregada de afeto, Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, realizaram a renovação de votos após 15 anos de casamento em um rancho do casal, no interior do Rio de Janeiro, um evento conhecido como Bodas de Cristal.

Bruna Marquezine usa look avaliado em R$ 100 mil

Bruna Marquezine usa look avaliado em mais de R$ 100 mil por Reprodução | Redes Sociais
Bruna Marquezine usa look avaliado em mais de R$ 100 mil por Reprodução | Redes Sociais
Bruna Marquezine usa look avaliado em mais de R$ 100 mil por Reprodução | Redes Sociais
Bruna Marquezine usa look avaliado em mais de R$ 100 mil por Reprodução | Redes Sociais
Bruna Marquezine usa look avaliado em mais de R$ 100 mil por Reprodução | Redes Sociais
Bruna Marquezine usa look avaliado em mais de R$ 100 mil por Reprodução | Redes Sociais
Bruna Marquezine usa look avaliado em mais de R$ 100 mil por Reprodução | Redes Sociais
1 de 7
Bruna Marquezine usa look avaliado em mais de R$ 100 mil por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Bruna Marquezine experimenta morango do amor de R$ 2 mil e se impressiona: 'Dá até dó de comer'

Bruna Marquezine experimenta morango do amor de R$ 2 mil e se impressiona: 'Dá até dó de comer'

Imagem - Atração internacional, regras rígidas e ex vetado: o que sabemos sobre o aniversário milionário de Bruna Marquezine

Atração internacional, regras rígidas e ex vetado: o que sabemos sobre o aniversário milionário de Bruna Marquezine

Imagem - Bruna Marquezine vai comemorar 30 anos com festão em ilha exclusiva; valor assusta

Bruna Marquezine vai comemorar 30 anos com festão em ilha exclusiva; valor assusta

Apesar do momento emocionante, as especulações em relação a gastos e principalmente looks dos convidados não ficaram de fora. Com um estilo rústico e bordo atemporal, o casal optou por uma decoração simples e optou por looks fashionistas.

Em clima ameno, alguns convidados optaram por um jogo de sobreposições com casacos. Um dos looks que chamou a atenção foi o de Bruna Marquezine, que somou mais de R$ 100 mil reais.

Com um estilo boho chic em alta, sobretudo por causa de publicações recentes que popularizaram o estilo no TikTok, a atriz optou por uma jaqueta de couro bomber em marrom da grife Yves Saint Laurent, no valor de R$ R$38.820. Já o vestido com estampa paisley metálica da mesma marca custa R$ 30.150.

Já o sapato custa R$11.016 e a bolsa chega a R$14.840. Bruna completou o look com um maxi colar composto de vidro, madeira, resina e metal. O acessório vale R$ 19.710. No total, a produção custou R$ 113.996.

Celebração

A celebração para cerca de 100 convidados, entre famosos, familiares e amigos do casal. Conduzida pelo pastor Henrique Vieira, a renovação foi cheia de emoção, estampada no rosto dos filhos, Titi, de 12 anos Bless, de 10 anos e Zyan, de 5 anos. O noivo subiu ao altar acompanhado da filha Titi, já Giovanna entrou de mãos dadas com Bless e de Zyan. O casal brindou a nova união que foi pensada até nos mínimos detalhes.

Entre os convidados que prestigiaram o momento especial estavam Bruna Marquezine, Juliette, Sophie Charlotte, Xamã, Carolina Dieckmmann Giovanna Lancellotti, Fabíula Nascimento e Emilio Dantas.

Leia mais

Imagem - Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Imagem - 5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

Imagem - Aprenda cinco receitas saudáveis para o almoço

Aprenda cinco receitas saudáveis para o almoço

Mais recentes

Imagem - Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores

Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores
Imagem - Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'
Imagem - Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil