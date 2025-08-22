TÁ NAMORANDO?

Filho de Faustão surge com bailarina 19 mais velha em festa

Rodrigo Silva comentou sobre relacionamento com Daia de Paula

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:47

Rodrigo Silva e Daia de Paula Crédito: Renato Pizzutto/Band e Reprodução/Instagram

Filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva chamou a atenção ao chegar acompanhado na Festa do João, promovida pelo irmão João Silva em sua residência no Morumbi, zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (21). O jovem de 17 anos marcou presença no evento ao lado de Daia de Paula, de 36 anos. A moça já foi dançarina do balé de Fausto Silva.

Segundo a revista Quem, a assessoria chegou a confirmar o namoro entre os dois em um primeiro momento, mas depois voltou atrás. Rodrigo também comentou sobre o relacionamento com Daia, mas fez mistério.

"Só quem sabe, quem sabe… ainda tamo vendo isso aí… Ela trabalhava no balé do meu pai… é uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus. E não tem como mentir? Tá aí, só é só olhar que você já viu certo…", disse, à Quem, acrescentando em tom de brincadeira: "É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… mistério".

Durante a entrevista, Rodrigo também falou sobre seus planos profissionais. "Pô, dois exemplos fenomenais em casa. O meu pai, nem precisa falar. E meu irmão agora, ele sempre teve esse talento maravilhoso. Falando que ele tinha que botar alguma coisa e agora que ele tá colocando finalmente isso, nossa, me dá um orgulho incrível e dá vontade de seguir os mesmos passos porque é um até no sangue, né?".

Essa foi a primeira edição da "Festa do João", celebração organizada por João Silva, de 21 anos. O evento reuniu amigos e famosos para celebrar a nova fase do apresentador do "Programa do João", do SBT.