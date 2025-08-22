Acesse sua conta
Filho de Faustão surge com bailarina 19 mais velha em festa

Rodrigo Silva comentou sobre relacionamento com Daia de Paula

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:47

Rodrigo Silva e Daia de Paula
Rodrigo Silva e Daia de Paula Crédito: Renato Pizzutto/Band e Reprodução/Instagram

Filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva chamou a atenção ao chegar acompanhado na Festa do João, promovida pelo irmão João Silva em sua residência no Morumbi, zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (21). O jovem de 17 anos marcou presença no evento ao lado de Daia de Paula, de 36 anos. A moça já foi dançarina do balé de Fausto Silva.

Segundo a revista Quem, a assessoria chegou a confirmar o namoro entre os dois em um primeiro momento, mas depois voltou atrás. Rodrigo também comentou sobre o relacionamento com Daia, mas fez mistério.

"Só quem sabe, quem sabe… ainda tamo vendo isso aí… Ela trabalhava no balé do meu pai… é uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus. E não tem como mentir? Tá aí, só é só olhar que você já viu certo…", disse, à Quem, acrescentando em tom de brincadeira: "É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… mistério".

Durante a entrevista, Rodrigo também falou sobre seus planos profissionais. "Pô, dois exemplos fenomenais em casa. O meu pai, nem precisa falar. E meu irmão agora, ele sempre teve esse talento maravilhoso. Falando que ele tinha que botar alguma coisa e agora que ele tá colocando finalmente isso, nossa, me dá um orgulho incrível e dá vontade de seguir os mesmos passos porque é um até no sangue, né?".

Essa foi a primeira edição da "Festa do João", celebração organizada por João Silva, de 21 anos. O evento reuniu amigos e famosos para celebrar a nova fase do apresentador do "Programa do João", do SBT.

Faustão e filhos

