Filho de Faustão surge com bailarina 19 mais velha em festa

Giuliana Mancini
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:47
Filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva chamou a atenção ao chegar acompanhado na Festa do João, promovida pelo irmão João Silva em sua residência no Morumbi, zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (21). O jovem de 17 anos marcou presença no evento ao lado de Daia de Paula, de 36 anos. A moça já foi dançarina do balé de Fausto Silva.
Segundo a revista Quem, a assessoria chegou a confirmar o namoro entre os dois em um primeiro momento, mas depois voltou atrás. Rodrigo também comentou sobre o relacionamento com Daia, mas fez mistério.
Daia de Paula
"Só quem sabe, quem sabe… ainda tamo vendo isso aí… Ela trabalhava no balé do meu pai… é uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus. E não tem como mentir? Tá aí, só é só olhar que você já viu certo…", disse, à Quem, acrescentando em tom de brincadeira: "É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… mistério".
Durante a entrevista, Rodrigo também falou sobre seus planos profissionais. "Pô, dois exemplos fenomenais em casa. O meu pai, nem precisa falar. E meu irmão agora, ele sempre teve esse talento maravilhoso. Falando que ele tinha que botar alguma coisa e agora que ele tá colocando finalmente isso, nossa, me dá um orgulho incrível e dá vontade de seguir os mesmos passos porque é um até no sangue, né?".
Essa foi a primeira edição da "Festa do João", celebração organizada por João Silva, de 21 anos. O evento reuniu amigos e famosos para celebrar a nova fase do apresentador do "Programa do João", do SBT.
