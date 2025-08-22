Quem é Daia de Paula? Suposto affair de Rodrigo Silva já foi bailarina de Faustão e namorou Caio Castro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 09:19
Daia de Paula chamou a atenção ao chegar na "Festa do João" ao lado de Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão e irmão do anfitrião do evento, João Silva. Em um primeiro momento, a assessoria da família chegou a confirmar o namoro entre os dois, mas depois voltou atrás.
Em entrevista à revista Quem, o jovem de 17 anos comentou sobre o relacionamento com a modelo, mas fez mistério. Daia, por sua vez, compartilhou apenas uma foto do evento nas redes sociais. Na imagem, Rodrigo aparece dando uma entrevista.
Daia de Paula tem 36 anos e é natural de Campo Mourão, no Paraná. Ela foi jogadora de basquete até os 18 anos, quando decidiu ir em busca de outro sonho: a dança. Para isso, mudou-se para São Paulo, onde passou a participar de testes e também trabalhou como modelo. Ela tinha como objetivo integrar o balé do Faustão.
Daia de Paula
Após quatro tentativas, conquistou a vaga em 2016 e permaneceu no programa até 2019, quando foi promovida a "repórter da galera". Mais tarde, assumiu o posto de assistente de palco, função que manteve inclusive quando Fausto deixou a Globo e foi para a Band. Em 2023, o apresentador deixou a TV por motivos de saúde e não retornou.
Em julho de 2024, Daia decidiu iniciar um novo desafio e lançou o podcast "A Gente Pod", no qual já recebeu convidados como André Marques e Barbara Fialho.
Nas redes sociais, a modelo soma quase 400 mil seguidores, onde costuma compartilhar cliques produzidos, registros de camarins e fotos exibindo sua boa forma. Evangélica, emocionou seguidores ao publicar imagens de seu batizado, escrevendo: "Meu propósito começou aqui. Obrigada, Espírito Santo… somente a tua presença".
Daia de Paula também ganhou destaque pela vida amorosa. Ela viveu um relacionamento com Gustavo De Léo Soares, participante do BBB 19. Eles ficaram juntos entre 2017 e 2018, cerca de um ano antes de ele entrar no reality da Globo.
Em 2022, a ex-assistente de palco de Faustão engatou um namoro com o ator Caio Castro. Apesar de discretos, não deixaram o romance longe dos holofotes e costumavam compartilhar fotos de viagens e shows juntos.
Faustão e filhos
Durante a relação, uma declaração de Caio sobre dividir a conta em encontros gerou polêmica nas redes sociais. Daia reagiu com bom humor, e publicou uma imagem no Instagram que dizia: "Mil se meterão na sua vida, dez mil nas suas escolas, mas só tu pagarás tuas contas". Na legenda da publicação, ela brincou: "O povo não perdoa, eu sou o povo". O post, porém, não está mais no ar.
Os dois anunciaram o fim do relacionamento em janeiro de 2024. "Irmãs, meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já!", publicou Daia nos Stories do Instagram na ocasião. "Não houve desrespeito nem nada. Começou leve, terminou leve", garantiu ela, que logo parou de seguir o ator nas redes sociais.