Quem é Daia de Paula? Suposto affair de Rodrigo Silva já foi bailarina de Faustão e namorou Caio Castro

Modelo acompanhou filho mais novo de Fausto Silva em festa; conheça

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 09:19

Daia de Paula com Faustão e Caio Castro
Daia de Paula com Faustão e Caio Castro Crédito: Reprodução

Daia de Paula chamou a atenção ao chegar na "Festa do João" ao lado de Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão e irmão do anfitrião do evento, João Silva. Em um primeiro momento, a assessoria da família chegou a confirmar o namoro entre os dois, mas depois voltou atrás. 

Em entrevista à revista Quem, o jovem de 17 anos comentou sobre o relacionamento com a modelo, mas fez mistério. Daia, por sua vez, compartilhou apenas uma foto do evento nas redes sociais. Na imagem, Rodrigo aparece dando uma entrevista.

Quem é Daia de Paula?

Daia de Paula tem 36 anos e é natural de Campo Mourão, no Paraná. Ela foi jogadora de basquete até os 18 anos, quando decidiu ir em busca de outro sonho: a dança. Para isso, mudou-se para São Paulo, onde passou a participar de testes e também trabalhou como modelo. Ela tinha como objetivo integrar o balé do Faustão.

Após quatro tentativas, conquistou a vaga em 2016 e permaneceu no programa até 2019, quando foi promovida a "repórter da galera". Mais tarde, assumiu o posto de assistente de palco, função que manteve inclusive quando Fausto deixou a Globo e foi para a Band. Em 2023, o apresentador deixou a TV por motivos de saúde e não retornou.

Em julho de 2024, Daia decidiu iniciar um novo desafio e lançou o podcast "A Gente Pod", no qual já recebeu convidados como André Marques e Barbara Fialho.

Nas redes sociais, a modelo soma quase 400 mil seguidores, onde costuma compartilhar cliques produzidos, registros de camarins e fotos exibindo sua boa forma. Evangélica, emocionou seguidores ao publicar imagens de seu batizado, escrevendo: "Meu propósito começou aqui. Obrigada, Espírito Santo… somente a tua presença".

Namoros famosos

Daia de Paula também ganhou destaque pela vida amorosa. Ela viveu um relacionamento com Gustavo De Léo Soares, participante do BBB 19. Eles ficaram juntos entre 2017 e 2018, cerca de um ano antes de ele entrar no reality da Globo.

Em 2022, a ex-assistente de palco de Faustão engatou um namoro com o ator Caio Castro. Apesar de discretos, não deixaram o romance longe dos holofotes e costumavam compartilhar fotos de viagens e shows juntos.

Faustão e filhos

Durante a relação, uma declaração de Caio sobre dividir a conta em encontros gerou polêmica nas redes sociais. Daia reagiu com bom humor, e publicou uma imagem no Instagram que dizia: "Mil se meterão na sua vida, dez mil nas suas escolas, mas só tu pagarás tuas contas". Na legenda da publicação, ela brincou: "O povo não perdoa, eu sou o povo". O post, porém, não está mais no ar.

Os dois anunciaram o fim do relacionamento em janeiro de 2024. "Irmãs, meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já!", publicou Daia nos Stories do Instagram na ocasião. "Não houve desrespeito nem nada. Começou leve, terminou leve", garantiu ela, que logo parou de seguir o ator nas redes sociais.

