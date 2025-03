DEU RUIM

Maria Bethânia interrompe show após falha em som: 'Me respeitem! Não vou cantar'

Bethânia enfrentou problemas técnicos enquanto cantava As Canções que Você Fez pra Mim, durante seu bloco solo no show, e se negou a continuar show



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 16 de março de 2025 às 13:57

Caetano e Bethânia em Salvador Crédito: CORREIO/Marina Silva

Maria Bethânia, 78 anos, se irritou com a falha em seu microfone e interrompeu a apresentação do penúltimo show da turnê que faz ao lado do irmão, Caetano Veloso, na noite deste sábado (15). A cantora de na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, mas enfrentou problemas técnicos enquanto cantava As Canções que Você Fez pra Mim, durante seu bloco solo no show.>

"Está tudo errado aqui no som. Não dá para cantar com esse som". Em seguida, Bethânia levantou a voz e interrompeu a música: "Me respeitem! Eu não vou cantar com esse som". >

A cantora parou a apresentação por alguns minutos para conversar com a equipe técnica, visivelmente irritada. Ela foi bastante aplaudida pelo público.>

Ela explicou à plateia que o microfone havia sido trocado e que o retorno do som estava "um horror".>

"Só tem chiado no meu ouvido. Não é absolutamente o som que eu estava cantando. Querem me desafiar. Ficaram zangados comigo ontem no ensaio porque eu briguei do som. E acabou", continuou.>

Em seguida, Bethânia disse para chamarem Caetano "para fazer o final do show". Ao ouvir os lamentos da plateia, disse: "Não posso fazer o solo se não tenho voz. Sou uma cantora, eu não tenho outra coisa se não minha voz. Eu sinto muito. É uma vergonha, no Rio de Janeiro, a gente voltar e acontecer isso.">