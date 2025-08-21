Acesse sua conta
Vídeo mostra Gato Preto detido nu com duas mulheres após acidente

Influenciador abriu a porta do apartamento sem roupas horas depois de colisão na Faria Lima

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06:00

Gato Preto
Gato Preto Crédito: Reprodução

O influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, virou assunto nas redes sociais depois que câmeras corporais da Polícia Militar registraram o momento em que ele abriu a porta de casa completamente nu e acompanhado de duas mulheres. A cena inusitada aconteceu nesta quarta-feira (20), no apartamento dele no Tremembé, Zona Norte de São Paulo, poucas horas após um acidente envolvendo seu Porsche na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

No vídeo, os policiais perguntam se ele estava sozinho. “Estou com duas minas”, responde o influenciador, sem constrangimento. Antes de conduzi-lo à delegacia, os agentes pediram que ele e as acompanhantes se vestissem, para evitar constrangimentos nas gravações.

A abordagem aconteceu porque, segundo os policiais, Gato Preto teria deixado o local do acidente sem esperar a chegada das autoridades. Ele alegou que chegou a ajudar as vítimas, mas foi embora ao perceber que estava sendo filmado por curiosos.

Levado à delegacia, o influenciador prestou depoimento e acabou liberado em seguida.

