Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos vão ter conversas transformadoras esta semana; saiba quais

A energia dos astros no período favorece diálogos profundos e esclarecedores para alguns, de acordo com astrólogos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 22:19

Duas mulheres conversando / Ilustrativa
Duas mulheres conversando / Ilustrativa Crédito: FreePik

Uma boa conversa pode mudar nossa perspectiva sobre a vida, e assim como ao fazer uma viagem, podemos sair dela diferente da maneira que estávamos no início. De acordo com o time do astrólogo João Bidu, alguns signos terão conversas transformadoras esta semana, capazes de mudar decisões, fortalecer relações ou trazer insights importantes. Ao aproveitar cada palavra e troca com o outro, essas conversas funcionarão como oportunidades de crescer pessoalmente e emocionalmente.

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

Leia mais

Imagem - 3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais

3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais

Imagem - Maré de azar afetará 3 signos na reta final de agosto; veja como se proteger

Maré de azar afetará 3 signos na reta final de agosto; veja como se proteger

Imagem - Três signos podem receber dinheiro inesperado ainda nesta semana; veja quais

Três signos podem receber dinheiro inesperado ainda nesta semana; veja quais

Saiba quais são signos que vão ter conversas transformadoras esta semana:

Gêmeos 

Em primeiro lugar, os geminianos podem esperar conversas transformadoras que vão abrir novas perspectivas, principalmente no trabalho ou em projetos pessoais. Além disso, diálogos inesperados podem trazer soluções rápidas e ideias inovadoras.

Libra 

Agora, os nativo de Libra passam por conversas que equilibram emoções e ajudam a tomar decisões importantes em relacionamentos ou na vida social. Desse modo, o momento é de ouvir e ser ouvido com sinceridade, fortalecendo vínculos.

Escorpião

Por fim, os escorpianos terão diálogos intensos que podem revelar verdades ocultas ou sentimentos profundos. Essas conversas serão transformadoras e podem alterar significativamente a visão sobre relações ou situações pessoais.

Leia mais

Imagem - Conheça 4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana

Conheça 4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana

Imagem - Idade Moderna: conheça contexto histórico e impactos na humanidade

Idade Moderna: conheça contexto histórico e impactos na humanidade

Imagem - Veja 8 opções de atividades imperdíveis para fazer em Atins

Veja 8 opções de atividades imperdíveis para fazer em Atins

Mais recentes

Imagem - Saiba quais livros Celina aparece lendo em 'Vale Tudo'

Saiba quais livros Celina aparece lendo em 'Vale Tudo'
Imagem - Luan Santana surge com esposa e filha pelas ruas de Portugal

Luan Santana surge com esposa e filha pelas ruas de Portugal
Imagem - Filho de Marcus Buaiz de 13 anos choca em fotos ao lado do pai nos EUA

Filho de Marcus Buaiz de 13 anos choca em fotos ao lado do pai nos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
01

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil
02

Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime
03

Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime

Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
04

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil