Três signos podem receber dinheiro inesperado ainda nesta semana; veja quais

Descubra como aproveitar a energia de prosperidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:00

Leão, Sagitário, Touro e Peixes estão entre os signos mais sortudos
Leão, Sagitário, Touro e Peixes estão entre os signos mais sortudos Crédito: Reprodução/Freepik

Alguns signos do zodíaco vão viver uma semana especialmente favoráveis para ganhos financeiros. Astrólogos apontam que alguns nativos podem receber dinheiro inesperado, desde um pagamento atrasado, bônus ou até um presente de valor.

Para potencializar essa energia de prosperidade, há algumas dicas. Mentalize abundância e pratique a gratidão, anote as oportunidades que aparecerem e evite gastos impulsivos para manter o equilíbrio. A previsão é do astrólogo João Bidu.

Touro

O período favorece ganhos extras, seja por um pagamento atrasado, um bônus ou até mesmo um presente de valor. Para atrair esse dinheiro inesperado, fique atento a novas oportunidades de negócios e convites que possam abrir portas ao longo da semana.

Leão

Com os últimos dias do Sol em seu signo, sua força de liderança e poder de persuasão ficam em evidência, trazendo chances de propostas vantajosas ou até a devolução de valores que você já não contava mais. É a hora certa de acreditar no seu potencial e apostar nas ideias que surgirem.

Peixes

Um toque de sorte promete movimentar sua vida financeira, seja por sorteios, rifas ou indicações profissionais. Além disso, ajudas inesperadas podem trazer o alívio que você precisava para equilibrar suas contas nesta semana.

