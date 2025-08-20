3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:06
A vida raramente segue um roteiro fixo e a astrologia reforça que, em certos momentos, o destino assume o comando, mudando rotas que pareciam já definidas. Nos últimos dias de agosto, três signos em especial devem sentir de forma intensa essa influência, seja em questões de trabalho, relacionamentos ou projetos pessoais.
Essas transformações podem parecer repentinas, mas não devem ser encaradas apenas como obstáculos. Pelo contrário: o universo pode estar abrindo espaço para novas possibilidades, caminhos mais alinhados e oportunidades que antes não eram visíveis. O segredo está em manter a mente aberta e observar os sinais com atenção.
O fechamento de agosto será um verdadeiro convite ao desapego do controle e à abertura para o novo. Para Gêmeos, Escorpião e Aquário, essas surpresas não serão apenas mudanças, mas sim o empurrão que faltava para trilhar um destino mais alinhado com quem realmente são.