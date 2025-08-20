OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (20/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 9h26 até 20h18 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05:00

Todos queremos viver bem, em conforto e segurança, transitando confiantes pelo mundo, e todos, sem exceção, temos direito a essas condições, havendo recursos terrestres e celestes para tanto, mas uma parte de nossa humanidade, feita grupos organizados, ou mesmo uma porção de nosso funcionamento individual, se pauta ao contrário, dividindo as pessoas entre as merecedoras dessas condições e as excluídas.

A matemática é cósmica, é como funcionam as coisas, enquanto esse pecado não for redimido, nem os privilegiados nem os excluídos desfrutarão da Graça de termos nascido neste planeta. Não se trata de ideologias políticas nem de negócios corporativos, se trata de que, não importa o quanto nossa humanidade se sinta todo-poderosa, seu todo-poder continuará derivando da interdependência de tudo e todos.

ÁRIES: Sentir-se na crista da onda não é suficiente, você há de agir de acordo, mas sem pisar na bola da vaidade, que sempre estende armadilhas com cara de chances de vitória. A experiência humana de ser é muito complexa.

TOURO: Para sua alma se sentir segura não é necessário você retornar a um passado que supostamente teria sido melhor, porque as melhorias estão no tempo futuro, e é nessa direção que você precisa seguir. Nada além, nada aquém.

GÊMEOS: Se tudo acontecesse de acordo ao que imaginamos, perderíamos a chance de continuar nos surpreendendo com os métodos misteriosos e sábios do funcionamento da vida. Isso é o pior que pode acontecer a um ser humano.

CÂNCER: Sonhos e fantasias parecem iguais, mas se diferenciam nos resultados, porque enquanto os sonhos se transformam em realizações, as fantasias sempre degringolam em decepção e frustração. Nada disso você quer.

LEÃO: Seu brilho continuará ofuscado enquanto você continuar fazendo suspense sobre as iniciativas que tomará. Esse não é um cenário negativo, mas o suspense há de ser administrado com sabedoria, não pode durar demais.

VIRGEM: Você pensa que, com os recursos certos, todos os problemas desapareceriam e você faria decolar seus projetos. Acontece apenas que a vida tem planos muito diferentes dos que você imagina. Há males que vêm por bem.

LIBRA: As pessoas certas existem, mas andam tão transtornadas com o cenário do mundo que não se encontram tão disponíveis quanto em outras épocas. Isso não significa que esteja tudo perdido, apenas que é difícil encontrar.

ESCORPIÃO: O que importa se seus sonhos parecem elevados demais para serem realizados? O que importa que as pessoas aconselhem você a pôr os pés no chão e ser realista? O que importa é que sua alma continue acreditando.

SAGITÁRIO: É de fundamental importância que você feche seus ouvidos a esse monte de gente maluca que anda espalhando fofocas por aí, como se soubesse mais da vida alheia do que as próprias pessoas alvo das fofocas. Selecione.

CAPRICÓRNIO: Essa sensação de que a qualquer momento pode acontecer um desastre já se provou falha na maior parte das vezes e, por isso, seria sábio de sua parte começar a lhe impor limites precisos e severos. Ou desesperar.

AQUÁRIO: Essas pessoas magníficas que circulam por aí e que você gostaria de aproximar são justamente as referências que você precisa para dar um impulso positivo à construção do seu destino Entre na coreografia social.