4 sinais indicam que seu signo vai se apaixonar em breve; confira

Astrólogos apontam que algumas pistas podem indicar que um amor avassalador está se aproximando

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 21:38

Casal apaixonado
Casal apaixonado Crédito: Pexels

Quando algo especial está para acontecer o universo envia alguns sinais e, de acordo com a Astrologia. algumas pistas de que seu signo vai se apaixonar em breve podem ser observadas de forma sutil, mas muito significativa. O time de astrólogos do João Bidu apontou alguns indícios de que a pessoa vai de um determinado signo vai viver um romance intenso e uma paixão avassaladora pode ser estar batendo na porta.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
Confira os 4 sinais de que seu signo vai se apaixonar em breve:

1. Aumento da sua energia e autoestima

Em primeiro lugar, você se sente mais confiante, começa a cuidar mais de si e atrair olhares por onde passa. Sendo assim, essa energia magnética é um convite para conexões emocionantes.

2. Novas pessoas cruzando seu caminho

Convites inesperados, reencontros e oportunidades de socializar surgem com frequência. Então, o destino começa a criar encontros que podem mudar sua vida amorosa

3. Emoções à flor da pele

Pequenas coisas passam a mexer mais com você, desde músicas românticas até cenas de filmes. Esse despertar emocional indica que seu coração está aberto para receber amor.

4. Sincronicidades envolvendo romance

Conversas, sonhos e coincidências sobre relacionamentos aparecem com frequência. É como se o Universo estivesse preparando o terreno para sua próxima história de amor.

