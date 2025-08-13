Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto

Alguns signos estão com os astros ao seu favor nesse mês segundo astrólogo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:55

Prosperidade financeira
Prosperidade financeira Crédito: Shutterstock

Com o movimento dos astros no céu, novas oportunidades de vida se aproximam das pessoas, de acordo com a Astrologia. Nesse mês de agosto, o famoso astrólogo João Bidu aponta quais signos receberão um empurrãozinho dos astros e receberão boas-novas, com direito a prosperidade financeira e possibilidade de crescimento pessoal e profissional. 

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

Leia mais

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Marcia Sensitiva revela signos que podem enriquecer em agosto; confira as previsões financeiras

Marcia Sensitiva revela signos que podem enriquecer em agosto; confira as previsões financeiras

Imagem - Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de agosto de 2025

Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de agosto de 2025

Confira quem são os sortudos do mês:

Leão

Com o Sol brilhando forte no seu signo, os leoninos abrem a lista do mais sortudo do mês, recebendo destaque, reconhecimento e chances de crescimento. Por isso, é hora de se posicionar, mostrar seus talentos e correr atrás do que deseja. No amor, encontros marcantes podem acontecer.

Sagitário

Em segundo lugar, os sagitarianos sentem uma onda de expansão, seja em estudos, viagens ou contatos com pessoas que abrem portas. Essa energia favorece quem deseja mudar de cenário, ampliar conhecimentos ou se arriscar em algo novo. O otimismo será seu maior aliado para atrair sorte.

Touro

Touro também é um sortudo do mês! Os astros prometem estabilidade financeira e boas oportunidades de negócio. Desse modo, pode ser um ótimo momento para negociações, aumento de renda e até sorte em questões materiais. No vida a dois, a segurança emocional também se fortalece.

Peixes

Por fim, Peixes recebe uma maré de inspiração e sensibilidade ampliada, o que favorece a vida criativa e os relacionamentos. Pessoas importantes podem surgir no seu caminho, trazendo apoio, afeto e oportunidades inesperadas. Confie na sua intuição para tomar decisões.

Leia mais

Imagem - Confira 5 livros essenciais para quem vai prestar Enem

Confira 5 livros essenciais para quem vai prestar Enem

Imagem - Reformar ou demolir uma casa? Veja qual melhor escolha

Reformar ou demolir uma casa? Veja qual melhor escolha

Imagem - Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Mais recentes

Imagem - Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'
Imagem - Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'
Imagem - Após assumir sexualidade, Roberta Miranda expõe casamentos de fachada de sertanejos: ‘Hipócritas’

Após assumir sexualidade, Roberta Miranda expõe casamentos de fachada de sertanejos: ‘Hipócritas’

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta