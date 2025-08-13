HORÓSCOPO

Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto

Alguns signos estão com os astros ao seu favor nesse mês segundo astrólogo

Elis Freire

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:55

Prosperidade financeira Crédito: Shutterstock

Com o movimento dos astros no céu, novas oportunidades de vida se aproximam das pessoas, de acordo com a Astrologia. Nesse mês de agosto, o famoso astrólogo João Bidu aponta quais signos receberão um empurrãozinho dos astros e receberão boas-novas, com direito a prosperidade financeira e possibilidade de crescimento pessoal e profissional.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Confira quem são os sortudos do mês:

Leão

Com o Sol brilhando forte no seu signo, os leoninos abrem a lista do mais sortudo do mês, recebendo destaque, reconhecimento e chances de crescimento. Por isso, é hora de se posicionar, mostrar seus talentos e correr atrás do que deseja. No amor, encontros marcantes podem acontecer.

Sagitário

Em segundo lugar, os sagitarianos sentem uma onda de expansão, seja em estudos, viagens ou contatos com pessoas que abrem portas. Essa energia favorece quem deseja mudar de cenário, ampliar conhecimentos ou se arriscar em algo novo. O otimismo será seu maior aliado para atrair sorte.

Touro

Touro também é um sortudo do mês! Os astros prometem estabilidade financeira e boas oportunidades de negócio. Desse modo, pode ser um ótimo momento para negociações, aumento de renda e até sorte em questões materiais. No vida a dois, a segurança emocional também se fortalece.

Peixes