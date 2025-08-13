Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:55
Com o movimento dos astros no céu, novas oportunidades de vida se aproximam das pessoas, de acordo com a Astrologia. Nesse mês de agosto, o famoso astrólogo João Bidu aponta quais signos receberão um empurrãozinho dos astros e receberão boas-novas, com direito a prosperidade financeira e possibilidade de crescimento pessoal e profissional.
Signos do Zodíaco
Confira quem são os sortudos do mês:
Leão
Com o Sol brilhando forte no seu signo, os leoninos abrem a lista do mais sortudo do mês, recebendo destaque, reconhecimento e chances de crescimento. Por isso, é hora de se posicionar, mostrar seus talentos e correr atrás do que deseja. No amor, encontros marcantes podem acontecer.
Sagitário
Em segundo lugar, os sagitarianos sentem uma onda de expansão, seja em estudos, viagens ou contatos com pessoas que abrem portas. Essa energia favorece quem deseja mudar de cenário, ampliar conhecimentos ou se arriscar em algo novo. O otimismo será seu maior aliado para atrair sorte.
Touro
Touro também é um sortudo do mês! Os astros prometem estabilidade financeira e boas oportunidades de negócio. Desse modo, pode ser um ótimo momento para negociações, aumento de renda e até sorte em questões materiais. No vida a dois, a segurança emocional também se fortalece.
Peixes
Por fim, Peixes recebe uma maré de inspiração e sensibilidade ampliada, o que favorece a vida criativa e os relacionamentos. Pessoas importantes podem surgir no seu caminho, trazendo apoio, afeto e oportunidades inesperadas. Confie na sua intuição para tomar decisões.