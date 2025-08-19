Acesse sua conta
Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos

Estilos como bixie, long bob e chanel de bico unem praticidade, leveza e modernidade no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:12

Cortes de cabelo
Cortes de cabelo Crédito: Reprodução

Mudar o corte de cabelo pode ser uma forma de renovar a autoestima sem complicar a rotina. Para mulheres que buscam praticidade, mas não querem abrir mão de leveza e elegância, alguns estilos ajudam a afinar o rosto e ainda têm efeito rejuvenescedor, especialmente após os 40 anos.

Com o passar do tempo, os fios mudam de textura e volume, o que torna essencial escolher cortes que valorizem o movimento natural do cabelo e exijam pouca manutenção. Entre os mais recomendados estão:

Long Bob com camadas: clássico e versátil, dá volume e movimento, principalmente em cabelos finos ou ralos. Funciona bem tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais.

Chanel de bico: mais comprido na frente e levemente mais curto atrás, cria a ilusão de alongamento do rosto e valoriza pescoços curtos ou traços arredondados. É elegante e moderno.

Franjas curtas e assimétricas: deixam o visual descontraído e contemporâneo, além de afinarem o rosto. Combinam com cortes como bob e long bob, trazendo ousadia e frescor.

1990’s Bob: conhecido como supermodel bob, foi popularizado nos anos 1990 e voltou com força em 2025. Sofisticado e prático, aposta em camadas estratégicas para dar glamour e volume.

Bixie: mistura de bob e pixie, é moderno e jovial. Mais curto que o bob tradicional, mantém comprimento nas laterais, suaviza a transição de cores e valoriza o contorno do rosto.

Para escolher o corte ideal, é importante considerar o formato do rosto. Rostos redondos combinam com volume no topo e laterais mais discretas, enquanto os ovais aceitam praticamente todos os estilos. Quadrados ficam mais suaves com franjas laterais, e os alongados ganham equilíbrio com franjas e cortes médios.

