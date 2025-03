PARCIAL DA VOTAÇÃO

Enquete BBB 25: 9º paredão pode ter eliminação surpreendente; veja parcial

Gracyanne Barbosa lidera as intenções de voto para sair, mas Eva também aparece ameaçada. Confira as parciais da enquete.

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2025 às 17:38

Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/TV Globo

O nono Paredão do Big Brother Brasil 25 promete uma eliminação inesperada. Segundo a enquete do CORREIO, Gracyanne Barbosa é a mais cotada para deixar o jogo, com 57% dos votos. Eva aparece com 31%, enquanto Daniele Hypolito, com apenas 11%, parece segura na disputa. >

Vote na enquete do CORREIO e decida quem você acha que deve sair do programa nesta semana. >

Semana de reviravoltas no BBB 25>

A última semana foi marcada por acontecimentos inéditos no reality. Renata foi retirada da casa após ser escolhida pelo público para ir à Vitrine do Seu Fifi, uma versão da Casa de Vidro montada em um shopping no Rio de Janeiro. Pela primeira vez na edição, um participante pôde interagir indiretamente com os espectadores e receber dicas sobre sua trajetória. Enquanto isso, dentro da casa, os brothers especulavam sobre um possível desafio secreto envolvendo a sister.>

Já a liderança da semana ficou com Guilherme, que venceu uma prova de estratégia na última quinta-feira (14). A disputa exigia atenção e raciocínio rápido para acertar valores de produtos e eliminar concorrentes. Na final, ele enfrentou sua sogra, Delma, e garantiu o poder da casa.>

No sábado (15), João Gabriel conquistou o Poder do Anjo em uma prova de tabuleiro que misturava sorte e estratégia. Além da chance de imunizar um aliado, o brother foi premiado com um almoço especial e um vídeo da família, tornando o momento ainda mais emocionante.>

Com o Paredão formado, agora é o público quem decide. A votação acontece no site oficial do Gshow, com opções de votos ilimitados para quem tem conta Globo e voto único para quem opta por validar a participação com CPF.>