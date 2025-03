JUSTIÇA

Suposto filho de Tim Maia morre antes de saber resultado de DNA

Rodrigo Rezende Mendes, que buscava reconhecimento na Justiça, faleceu vítima de câncer aos 45 anos

Rodrigo entrou com a ação judicial em 2021 e, no início de 2024, seu caso ganhou repercussão após Carmelo Maia, até então único herdeiro oficial do cantor, se recusar a fornecer material genético para o teste. A defesa do coreógrafo chegou a considerar a exumação do corpo de Tim Maia para comprovar a paternidade. Em novembro do ano passado, já debilitado pela doença, Rodrigo pediu a aceleração do exame. Segundo apuração da coluna Daniel Nascimento, ele forneceu amostras de seu próprio DNA há cerca de um mês, mas faleceu antes da divulgação do resultado.>