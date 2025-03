'TORTURA'

Luciana Gimenez mostra hematomas no corpo após cirurgia de emergência: 'Toda roxa'

Apresentadora precisou passar por uma cirurgia de emergência na cervical na última sexta (14)

Luciana Gimenez mostrou nas suas redes sociais hematomas que se formaram no seu corpo após uma cirurgia de emergência na cervical, a qual foi submetida na última sexta (14) . Com um emoji de choro na foto, a apresentadora exibiu nos stories sua mão, com uma região roxa em volta do dedão. >

Cirurgia pós-Carnaval

Luciana Gimenez passou por uma cirurgia no dia 14 de março, após ser internada na última quarta-feira (12) por sentir fortes dores e cansaço intenso. De acordo com o boletim, foi uma "cirurgia de urgência para correção de hérnia de disco cervical". "O procedimento foi realizado pela equipe do Dr. Alberto Gotfryd no Hospital Israelita Albert Einstein e transcorreu com êxito, sem intercorrências, segundo comunicado. >