RECUPERAÇÃO

Luciana Gimenez atualiza estado de saúde após emergência: 'Uma tortura'

A apresentadora precisou passar por uma cirurgia de coluna na sexta-feira (14)

A apresentadora Luciana Gimenez, 55, falou sobre seu estado de saúde em vídeos publicados no Instagram, neste domingo (16). Ela apareceu com um curativo no pescoço e comentou sobre a cirurgia de emergência a qual foi submetida, na sexta-feira (14). >