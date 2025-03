SAIBA MOTIVO

Após internação, Luciana Gimenez passa por cirurgia de emergência

Apresentadora usou redes sociais para tranquilizar os fãs

Anna Luiza Santos

Publicado em 14 de março de 2025 às 22:04

Luciana Gimenez Crédito: Youtube

Após ser internada na última quarta-feira (12) por sentir fortes dores e cansaço intenso, a apresentadora Luciana Gimenez passou por uma cirurgia de emergência nesta sexta (14) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pela equipe da artista. >

Segundo a nota, Gimenez foi submetida a uma correção de hérnia de disco da cervical, operação quando um disco intervertebral da região do pescoço se desloca. "O procedimento foi realizado pela equipe do Dr. Alberto Gotfryd no Hospital Israelita Albert Einstein e transcorreu com êxito, sem intercorrências", diz o comunicado. >

Ainda segundo a nota, a estrela do Superpop está no quarto e iniciou as sessões de fisioterapia. Luciana também fez questão de tranquilizar os fãs na redes sociais. "Passando aqui rapidinho pra tranquilizar vocês! Essa semana precisei passar por um procedimento cirúrgico de emergência, mas tá tudo certo e já estou me recuperando direitinho. Nessas horas sabemos o quanto somos amados, prestigiados e queridos. Estou recebendo muito carinho nesse momento!", agradeceu.>