RECUPERAÇÃO

Luciana Gimenez faz fisioterapia após cirurgia de emergência: 'só queria estar no after'

A apresentadora precisou passar por uma cirurgia de emergência recentemente, após dias intensos de Carnaval 2025.

Luciana Gimenez compartilhou com os seguidores neste sábado (15) sua sessão de fisioterapia, ainda no quarto do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A apresentadora precisou passar por uma cirurgia de emergência recentemente, após dias intensos de Carnaval 2025. >