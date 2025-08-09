INVERNO

Veja 5 árvores que só florescem no inverno

Mesmo nas temperaturas mais baixas, algumas espécies transformam o cenário com flores marcantes

Agência Correio

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08:39

Conheça as flores que deixam o inverno ainda mais bonito Crédito: Freepik

As mudanças de estação não afetam apenas o termômetro: elas também influenciam diretamente o visual das cidades. Entre o final do outono e o inverno, diversas árvores chamam atenção por florescerem justamente nesse período.

Algumas dessas espécies têm uma floração anual e são difíceis de encontrar em outras épocas. É o caso dos ipês, que tingem tanto os centros urbanos quanto o campo. Confira a seguir quais flores ajudam a dar mais cor aos dias frios!

1- Neve-da-montanha

De porte baixo, essa árvore pode alcançar até 3 metros de altura e chama atenção durante o inverno pelas flores brancas que dominam seus galhos. O visual delicado lembra uma nuvem ou até neve acumulada, graças à leveza das pétalas.

Por essas características, também é conhecida como noivinha, leiteiro ou cabeleira-de-velho. Um cuidado importante: ela solta uma seiva tóxica, que pode irritar a pele. Por isso, o ideal é usar luvas ao tocá-la ou podá-la.

2- Ipês

Com flores em tons de rosa, branco ou amarelo, os ipês são um dos principais símbolos do inverno em diversas partes do Brasil. Quando estão em época de florada, transformam completamente o cenário de ruas, parques e rodovias.

No Pantanal Norte do Mato Grosso, o ipê-rosa costuma ser fotografado por admiradores da natureza, inclusive durante a noite. Cada variedade tem seu próprio período de floração, mas entre maio e setembro é comum vê-los floridos.

3- Eritrina-candelabro

Também chamada de mulungu-do-litoral, essa árvore costuma crescer em regiões úmidas, como áreas próximas a brejos ou margens de lagos.

Suas flores vermelhas e intensas atraem tanto os olhos humanos quanto os beija-flores, que se alimentam de seu néctar. A árvore perde todas as folhas enquanto está no auge da floração.

Seu período de florescimento vai de junho a setembro. Além da beleza, ela é muito valorizada em projetos de recuperação ambiental e costuma ser plantada junto com outras espécies nativas.

4- Flor-de-são-joão

Essa trepadeira de cor vibrante é comum em bordas de matas e ao longo de estradas. O nome popular faz referência ao período em que floresce, justamente nas festas juninas, quando é usada como ornamento.

Com flores alaranjadas em forma de cachos, é perfeita para cobrir estruturas como pérgolas, muros ou caramanchões. A planta também atrai aves, em especial beija-flores, que encontram nela uma boa fonte de alimento.

5- Manacá-da-serra

Originária da Mata Atlântica, essa árvore pode alcançar até 12 metros de altura e ganhou destaque no paisagismo urbano por causa de suas flores, que exibem três cores: branco, lilás e roxo. Ela floresce de abril até setembro.