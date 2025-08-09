Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Família de Arlindo Cruz faz pedido especial para velório: 'Todos de roupas claras'

Velório acontecerá neste sábado (9), a partir das 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 09:02

Arlindo Cruz foi um dos maiores ícones do samba
Arlindo Cruz foi um dos maiores ícones do samba Crédito: Reprodução

A família do cantor e compositor Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8), divulgou detalhes sobre o velório e sepultamento do sambista. Em nota, os familiares convidaram fãs e admiradores para as últimas homenagens.

O velório de Arlindo ocorrerá neste sábado (9), a partir das 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira, comunidade carioca em que nasceu. O sepultamento acontecerá no domingo (10), às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade.

No comunicado oficial, os familiares fizeram um pedido simbólico aos fãs e amigos do sambista. "Pedimos, se possível, que todos venham de roupas claras, como símbolo da luz e da alegria que ele espalhou por toda a sua vida. Agradecemos profundamente por todo o carinho e mensagens recebidas", diz o pedido.

Arlindo Cruz

Arlindo Cruz foi um dos maiores ícones do samba por Reprodução
Cantor faleceu nesta sexta por Reprodução
Arlindo Cruz por Reprodução
Arlindo Cruz teve AVC em 2017 por Reprodução
Arlindo Cruz e a esposa por Reprodução
Arlindo Cruz conviveu com sequelas por Reprodução
Arlindo Cruz por Reprodução
Arlindo Cruz teve AVC em 2017 por Reprodução
Arlindo Cruz precisou de cuidados especiais por Reprodução
Arlindo Cruz, a esposa e Anitta por Reprodução
Arlindo Cruz e o filho por Reprodução
Arlindo Cruz teve AVC em 2017 por Reprodução
Arlindo Cruz teve AVC em 2017 por Reprodução
1 de 13
Arlindo Cruz foi um dos maiores ícones do samba por Reprodução

Em entrevista à revista Quem, o babalorixá Walace Meirelles, do terreiro Ilé Olófin, pai de santo de Arlindo Cruz, revelou que serão realizados os rituais tradicionais do candomblé para a despedida espiritual do sambista. Como Arlindo possuía o cargo de ogã, Meirelles explica que será feito o axexê, cerimônia fúnebre que tem como objetivo dessacralizar o corpo do falecido e desatar os laços espirituais com o terreiro e o orixá protetor.

"Arlindo Cruz é uma entidade. Um homem que, dentro da nossa religião, foi o que mais cantou, mais falou da nossa fé, nossa cultura. Falou contra a marginalização do nosso culto. Ele sempre foi uma pessoa muito voltada à nossa religião. E nos últimos momentos dele, foi muito forte", declara.

Arlindo Cruz deixa a esposa Babi Cruz, com quem foi casado por 35 anos, e três filhos: Arlindinho, Flora Cruz e Kauan Felipe.

Arlindo Cruz, Babi, Arlindinho e Flora

Filhos com Arlindo Cruz por Reprodução
Arlindo Cruz e a esposa por Reprodução
Arlindo Cruz e o filho por Reprodução
Arlindo Cruz e Babi Cruz por Arlindo Cruz
Arlindo Cruz e filha Flora por Arlindo Cruz
Arlindo Cruz, esposa e filhos por Arlindo Cruz
Flora Cruz atualiza estado de saúde do pai Arlindo Cruz por Reprodução / Redes Sociais
Flora e Arlindo Cruz por Reprodução
Babi e Arlindo Cruz ainda são casados por Reprodução / Redes sociais
Arlindo Cruz e Arlindinho por Reprodução
Arlindo Cruz precisou de cuidados especiais por Reprodução
Arlindo Cruz e Arlindinho por Reprodução
Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz por Redes sociais
Arlindo Cruz e Arlindinho por Reprodução
Arlindo Cruz ao lado da esposa e dos filhos por Reprodução
1 de 15
Filhos com Arlindo Cruz por Reprodução

Leia mais

Imagem - Filha de Arlindo Cruz fez revelação sobre pai antes de morte: ‘Muita vontade’

Filha de Arlindo Cruz fez revelação sobre pai antes de morte: ‘Muita vontade’

Imagem - Como foram os últimos dias de Arlindo Cruz antes de morrer

Como foram os últimos dias de Arlindo Cruz antes de morrer

Imagem - Dois dias antes da morte de Arlindo Cruz, Arlindinho revelou planos para o Dia dos Pais

Dois dias antes da morte de Arlindo Cruz, Arlindinho revelou planos para o Dia dos Pais

Mais recentes

Imagem - Por que você deve levar seu filho para se divertir nas fazendinhas pedagógicas

Por que você deve levar seu filho para se divertir nas fazendinhas pedagógicas
Imagem - Dermatologistas apontam 6 atitudes que pioram suas manchas na pele

Dermatologistas apontam 6 atitudes que pioram suas manchas na pele
Imagem - Grávida, Carol Peixinho se declara a Thiaguinho no Dia dos Pais: 'Bento é um menino de sorte'

Grávida, Carol Peixinho se declara a Thiaguinho no Dia dos Pais: 'Bento é um menino de sorte'

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil