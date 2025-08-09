DESPEDIDA

Família de Arlindo Cruz faz pedido especial para velório: 'Todos de roupas claras'

Velório acontecerá neste sábado (9), a partir das 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira

Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 09:02

Arlindo Cruz foi um dos maiores ícones do samba Crédito: Reprodução

A família do cantor e compositor Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8), divulgou detalhes sobre o velório e sepultamento do sambista. Em nota, os familiares convidaram fãs e admiradores para as últimas homenagens.

O velório de Arlindo ocorrerá neste sábado (9), a partir das 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira, comunidade carioca em que nasceu. O sepultamento acontecerá no domingo (10), às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade.

No comunicado oficial, os familiares fizeram um pedido simbólico aos fãs e amigos do sambista. "Pedimos, se possível, que todos venham de roupas claras, como símbolo da luz e da alegria que ele espalhou por toda a sua vida. Agradecemos profundamente por todo o carinho e mensagens recebidas", diz o pedido.

Em entrevista à revista Quem, o babalorixá Walace Meirelles, do terreiro Ilé Olófin, pai de santo de Arlindo Cruz, revelou que serão realizados os rituais tradicionais do candomblé para a despedida espiritual do sambista. Como Arlindo possuía o cargo de ogã, Meirelles explica que será feito o axexê, cerimônia fúnebre que tem como objetivo dessacralizar o corpo do falecido e desatar os laços espirituais com o terreiro e o orixá protetor.

"Arlindo Cruz é uma entidade. Um homem que, dentro da nossa religião, foi o que mais cantou, mais falou da nossa fé, nossa cultura. Falou contra a marginalização do nosso culto. Ele sempre foi uma pessoa muito voltada à nossa religião. E nos últimos momentos dele, foi muito forte", declara.

Arlindo Cruz deixa a esposa Babi Cruz, com quem foi casado por 35 anos, e três filhos: Arlindinho, Flora Cruz e Kauan Felipe.