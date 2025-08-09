SAUDADE

Dois dias antes da morte de Arlindo Cruz, Arlindinho revelou planos para o Dia dos Pais

Ele contou como acontecia a celebração desde que pai teve um AVC, em 2017

Fernanda Varela

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 06:50

Arlindo Cruz e Arlindinho Crédito: Reprodução

Dois dias antes da morte do sambista Arlindo Cruz, seu filho, o também cantor Arlindinho, revelou seus planos para o próximo domingo (10), quando se comemora o Dia dos Pais. O artista disse que as comemorações haviam mudado devido à condição de saúde do sambista, que sofreu um AVC hemorrágico em 2017.

Arlindo Cruz e Arlindinho 1 de 5

“Antes era churrasco, comidaria… Hoje ele está com a gente, mas não da forma como a gente sonha. A gente faz carinho nele, almoça, coloca um sambinha mais baixo e curte”, disse Arlindinho, dois dias antes da morte de Arlindo Cruz.

Arlindo Cruz 1 de 10

Arlindinho destacou ainda a importância do cuidado diário e do amor na rotina com Arlindo Cruz, que convivia com traqueostomia, gastrostomia e uma doença autoimune desde o AVC hemorrágico. Ele também falava sobre a missão de manter vivo o legado do pai, compartilhando histórias e música com seus próprios filhos.