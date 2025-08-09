Dois dias antes da morte de Arlindo Cruz, Arlindinho revelou planos para o Dia dos Pais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 06:50
Dois dias antes da morte do sambista Arlindo Cruz, seu filho, o também cantor Arlindinho, revelou seus planos para o próximo domingo (10), quando se comemora o Dia dos Pais. O artista disse que as comemorações haviam mudado devido à condição de saúde do sambista, que sofreu um AVC hemorrágico em 2017.
Arlindo Cruz e Arlindinho
“Antes era churrasco, comidaria… Hoje ele está com a gente, mas não da forma como a gente sonha. A gente faz carinho nele, almoça, coloca um sambinha mais baixo e curte”, disse Arlindinho, dois dias antes da morte de Arlindo Cruz.
Arlindo Cruz
Arlindinho destacou ainda a importância do cuidado diário e do amor na rotina com Arlindo Cruz, que convivia com traqueostomia, gastrostomia e uma doença autoimune desde o AVC hemorrágico. Ele também falava sobre a missão de manter vivo o legado do pai, compartilhando histórias e música com seus próprios filhos.
A notícia da morte de Arlindo Cruz comoveu fãs e familiares, que acompanhavam há anos o difícil processo de recuperação do artista, que ficou internado diversas vezes por complicações respiratórias e seguia sob cuidados médicos atentos.