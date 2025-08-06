EXECUÇÃO

PMs acusados de executar morador de rua nordestino em São Paulo responderão por homicídio qualificado

Imagens das câmeras corporais dos agentes contradizem versão que deram na delegacia

Tharsila Prates

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 22:58

Jeferson Soares foi executado por PMs no centro de São Paulo Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público (MP-SP) contra os policiais militares Danilo Gehrinh e Alan Walace dos Santos Moreira que se tornaram réus por homicídio qualificado do alagoano Jeferson de Sousa Santos, 23 anos. O crime ocorreu no Viaduto 25 de Março, no centro da capital paulista, no dia 13 de junho, e a dupla está presa.

Nessa terça-feira (5), veio à tona o conteúdo das imagens gravadas pelas câmeras corporais dos PMs. Elas contradizem a versão de Danilo e Alan Walace, que, em depoimento na delegacia, alegaram que o morador de rua tentou tomar a arma de um deles e, por isso, foi morto com três tiros de fuzil — um na cabeça, um na lateral do tórax e outro no braço direito.

Segundo a ação do MP, os réus realizavam patrulhamento de rotina em 13 de junho, quando resolveram abordar a vítima após vê-lo descendo de uma árvore. Os agentes constataram que o homem não portava documentos e o levaram para trás de um pilar sob o viaduto. Lá, o executaram.

As imagens também mostram que a vítima estava rendida, aceitando a condução pelos policiais, que pressionam o homem contra uma parede, sem que ele pareça reagir. Ao contrário, foi filmado, inclusive, chorando e com as mãos na cabeça.

Para a promotoria, Danilo aderiu ao propósito homicida de seu colega de farda - Alan Walace - e colocou a mão sobre a lente da câmera corporal no momento dos disparos para obstruir o registro da execução. A juíza considerou ter havido "indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo o caso de rejeição liminar, uma vez que a inicial permite a plena identificação dos elementos da ação penal".

O motorista do grupo, o também policial Alan Eliel Aquino Vieira, não se opôs ao ato. A execução levou ao pedido de prisão cautelar de Alan Walace e Danilo, concedida em 22 de julho pela juíza Luciana Scorza. Ela aceitou a acusação inicial de homicídio com motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, condições qualificadoras.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que os policiais estão detidos no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital e, em nota, disse: "A Polícia Militar repudia veementemente a conduta dos policiais militares envolvidos. O Comando Geral da PM, assim que tomou conhecimento das imagens, solicitou imediatamente pela prisão dos agentes".

A vítima

Antes de ir para São Paulo em 2019, Jeferson de Sousa Santos ganhava alguns trocados descarregando caminhões e trabalhando nas roças de Craíbas, município de Alagoas. Depois que a mãe morreu, ele foi para a capital paulista, onde teria emprego em uma pizzaria. Em menos de um ano estava desempregado, viciado em drogas e vivendo na rua. Essas informações foram passadas ao jornal Folha de S.Paulo pela irmã da vítima, Micaela Soares, 20 anos.

Ela contou também que a família em Alagoas não mandou dinheiro para Jeferson voltar para casa - desejo que ele manifestou recentemente - por medo de ele gastar a quantia com drogas.

"Até agora estou me perguntando o porquê da crueldade que fizeram. Por que quem estava ali para proteger tirou a vida dele, de uma forma tão cruel?", questiona a jovem.