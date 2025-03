UNIÃO

Gente como a gente? Veja detalhes do casamento de Amado Batista e Calita Franciele

Entrada ao som de Ed Sheeran, Bis de lembrancinha e buffet livre foram alguns dos destaques do casamento do casal

Elis Freire

Publicado em 16 de março de 2025 às 14:32

Amado Batista e Calita Franciele Crédito: Reprodução

Na preparação da noiva Calita Fernandes, de 24 anos, para o casamento com o cantor Amado Batista, de 73 anos, um detalhe já chamou a atenção dos internautas: um creme Nivea usado na hidratação da pele. Já no casório, os noivos entraram ao som de Thousand Years de Ed Sheeran, um clássico das formaturas Brasil afora. Nas lembrancinhas, várias barrinhas de chocolate Bis para os convidados; na refeição, um buffet livre com muita comida caseira lembrando casa de vó. >

Fato é que o casamento do casal com o tema Country não quis esbanjar fineza mas sim muito calor em família e celebração sem floreios. Calando as críticas que se espalharam nas redes sobre o interesse da jovem pelo dinheiro do músico, a simplicidade reinou, sem abrir mão da fartura, como uma boa festa de interior!>

Amado e Calita oficializaram sua união civil nesta quinta-feira (13), em um cartório em Água Boa, no estado de Mato Grosso. A Miss Universe Mato Grosso compartilhou detalhes do momento em seus stories no Instagram, comemorando a formalização do casamento. >

A celebração teve continuidade com uma festa de casamento realizada neste sábado (15), na Fazenda AB. Na véspera do evento, a noiva, que se preparava para o grande dia, foi ao salão de beleza e optou por um estilo clássico para suas unhas, com esmalte discreto e tom branquíssimo, exibindo um formato quadrado. >

Os dois estão juntos desde junho de 2024 e tornaram o relacionamento público no último Natal.>

Veja fotos: >

Casamento de Calita e Amado Batista Crédito: Reprodução

Casamento de Calita e Amado Batista Crédito: Reprodução

Casamento de Calita e Amado Batista Crédito: Reprodução