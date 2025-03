DENÚNCIA

Psiquiatra famosa acusa ex-funcionária de desvio de dinheiro e ameaças

Ana Beatriz Barbosa alega que foi vítima de apropriação indébita; entenda

Psiquiatra e autora famosa nas redes sociais, Ana Beatriz Barbosa Silva abriu um processo na Justiça contra uma ex-funcionária. Segundo o portal LeoDias, a acusada havia sido absolvida, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com um recurso judicial a favor de Ana Beatriz.>

No processo, Ana Beatriz detalha o caso em que acusa Luciane Manduca Gonçalves do crime de apropriação indébita, uma forma de desvio de dinheiro, e também de ameaças. De acordo com documento que o portal teve acesso, a psiquiatra relata que a ex-funcionária era de sua extrema confiança e que as duas trabalharam juntas por muitos anos.>