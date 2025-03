FERTILIZAÇÃO IN VITRO

Nanda Costa explica por que as filhas não têm pai biológico: 'Material genético'

A atriz e sua esposa Lan Lahn detalharam o que sabem sobre o doador das gêmeas em podcast

Elis Freire

Publicado em 16 de março de 2025 às 11:00

Nanda Costa e Lan Lanh com as filhas Crédito: redes sociais

Nanda Costa e Lan Lahn deram uma resposta sincera ao serem perguntadas sobre o pai biológico das suas filhas gêmeas - Kim e Tiê, de três anos. As duas detalharam o processo de fertilização in vitro realizado e explicaram por que não se deve usar essa expressão para o doador de esperma, até mesmo de acordo com a legislação brasileira. >

Durante entrevista ao podcast “Sapatone”, uma das apresentadoras se referiu ao doador como “pai biológico” das filhas de Nanda Costa e Lan Lahn. Foi aí que Nanda rebateu: “Não, não tem pai biológico. Começa aí. É o doador. Então é o material genético. É o material genético de um doador”, disse. >

Lan Lahn explicou a questão do ponto de vista legal. “Legalmente é bom até a gente falar isso porque as pessoas assim, legalmente não tem a existência desse ser pai. Nesse caso, dessa fertilização, você compra um material genético né?! Você compra um sêmen e aquilo é o material genético”, garantiu. >

O que se sabe do doador?

A percussionista deixou claro que no Brasil, em geral, não se tem acesso a identidade do doador. “O dono daquele sêmen a gente não sabe nem quem é. A gente inclusive como fez no banco nacional a gente não tem nem acesso a fotografia. Porque fora você consegue”.>

Ao lado da esposa, Nanda Costa ressaltou a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos quando o assunto é fertilização in vitro (FIV). “A legislação é muito diferente! Por exemplo, nos Estados Unidos é legal. Então você pode até saber quem é o doador e inclusive se a criança com 18 anos quiser conhecê-lo, tem encontros de filhos de doadores tem muita coisa que é possível. Mas aqui não, aqui é anônimo. A gente sabe que é brasileiro, quanto tem de altura e…profissão”, contou.>

Nanda revelou que nas suas duas primeiras tentativas de FIV, os embriões foram concebidos com espermatozoides de doadores americanos. “As primeiras tentativas eram com sêmen americano né? E ai não deram certo, a gente foi no nacional e deu certo de cara. Acho que era porque era pra ser esse material. Como diz a Lan, ‘swinga mais’. Hahaha”, comentou. E Lan Lahn complementou: “Swing brasileiro né?”.>