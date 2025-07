TRÁGICO!

Influencer de ciclismo morre aos 48 anos ao cair de barranco de 200 metros de altura

Andreas Tonelli era apaixonado por ciclismo e compartilhava diversos registros nas redes sociais; circunstâncias do acidente estão sendo investigadas

O influencer de ciclismo Andreas Tonelli estava de saída para mais uma aventura no esporte que mais amava em uma região de montanha, no norte da Itália, mas teve um fim fatídico. >

De acordo com autoridades locais, o caso foi informado por um amigo do influenciador que achou estranha a demora de Andreas. Após horas de busca, o corpo do rapaz foi encontrado pela equipe de resgate. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.>