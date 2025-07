POSIÇÃO POLÍTICA

Novo episódio pode voltar a abalar relação de Bruno Gagliasso e irmão; entenda

De posicionamentos políticos distintos, irmãos Gagliasso estão afastados há cerca de sete anos

Volta e meia surge uma nova treta envolvendo os irmãos Gagliasso. Desta vez, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Thiago Gagliasso (PL) usou o twitter nesta sexta-feira (18) para alfinetar o irmão, o então ator Bruno Gagliasso. >

Bruno publicou um vídeo nas redes sociais satirizando a tornozeleira eletrônica imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também foi realizada uma busca e apreensão na residência do ex-gestor. A atitude de Bruno foi a mesma de várias outras pessoas nas redes sociais nesta sexta.>

O conteúdo reforça as divergências políticas entre os irmãos, que estão afastados há cerca de sete anos, já que um adota princípios políticos de esquerda e o outro de direita. Nas redes sociais, Thiago, que apoia Bolsonaro, reagiu com ironia ao post do ator.>