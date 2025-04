RECONCILIAÇÃO

Thiago Gagliasso surpreende ao homenagear Bruno Gagliasso após anos de briga: 'Vamos resolver'

Deputado estadual publica mensagem emocionada no aniversário do irmão

Em um gesto inesperado, o deputado estadual Thiago Gagliasso usou as redes sociais no último domingo (13) para parabenizar o irmão, o ator Bruno Gagliasso, que completou 43 anos. A homenagem, publicada em seu perfil no Instagram, chamou atenção não apenas pela emoção, mas pelo contexto: os irmãos estão afastados há sete anos devido a desentendimentos políticos. >