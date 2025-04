NOVELA DAS 21H

'Vale Tudo': confira o resumo dos capítulos de 14 a 19 de abril

Conflitos, romances e armações marcam os próximos episódios do sucesso das nove; confira tudo o que vai acontecer na semana

Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2025 às 09:00

Maria de Fátima segue com seu plano para subir na vida Crédito: Reprodução/TV Globo

O remake de Vale Tudo continua movimentando as noites dos telespectadores na Globo, com reviravoltas e intrigas que vêm prendendo a atenção do público. A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20 (horário de Brasília), com exceção das quartas-feiras, quando é exibida mais cedo, às 20h30, por conta da programação esportiva. >

Se você perdeu algum capítulo ou quer se preparar para os próximos acontecimentos, confira o resumo completo dos episódios que vão ao ar entre os dias 14 e 19 de abril:>

Segunda-feira, 14/04 – Capítulo 013

Maria de Fátima engana Solange sobre a situação financeira da mãe. Rubinho mente para Renato, dizendo que mora em Nova Iorque. Renato sofre um acidente com Jarbas. Bartolomeu confidencia a Eunice o medo de ser demitido do jornal. Solange flagra Maria de Fátima forjando uma situação para impressionar Afonso. Lucimar suspeita que Gilda roubou os sanduíches. Ivan se irrita ao saber que Marco Aurélio se apropriou de uma de suas ideias, segundo Consuêlo. Renato convida Rubinho para um evento em Paraty. Otávio elogia a comida de Raquel. Renato descobre que Rubinho mentiu sobre morar nos Estados Unidos. Raquel confronta Ivan por colocar o emprego de Aldeíde em risco.>

Terça-feira, 15/04 – Capítulo 014

Raquel discute com Ivan. Renato emociona Rubinho com sua generosidade. Tiago se oferece para ajudar na festa de André. Otávio demonstra interesse por Raquel. Maria de Fátima é dispensada por um produtor após tratar mal a maquiadora. César tenta evitar Maria de Fátima. Ele revela a Olavo que conseguiu emprego como instrutor aquático em um hotel. Cecília afirma a Marco Aurélio que precisa contratar um chef. Ela acaba indo à festa de André com Tiago e se encanta com os salgados de Raquel. Bartolomeu aconselha Ivan a pedir desculpas. Ivan sente ciúmes ao ver Raquel com Otávio. Raquel procura Ivan.>

Quarta-feira, 16/04 – Capítulo 015

Raquel e Ivan fazem as pazes. Renato impede uma briga entre Marco Aurélio e Tiago. Fernanda tenta se aproximar de André. Maria de Fátima se incomoda com as críticas de Solange sobre seus vídeos. Ivan garante a Luciano que provará o risco de colapso na TCA. Tiago ouve Marco Aurélio culpar Helena pelo incêndio e decide perdoar a mãe. Daniela compartilha com André sua suspeita sobre Gilda. Marco Aurélio planeja usar Rubinho como laranja em uma transação ilegal.>

Quinta-feira, 17/04 – Capítulo 016

Rubinho conta a Raquel sobre sua apresentação em Paraty. Marco Aurélio tenta se redimir com Tiago. Ivan tenta convencer Raquel a ir para Paraty, com o objetivo de se aproximar de Marco Aurélio. Maria de Fátima consegue hospedagem no hotel das secretárias da Tomorrow. Renato presenteia Rubinho com uma mala idêntica à de Marco Aurélio. Este, por sua vez, combina com Freitas como esconderá os dólares na bagagem. Tiago descobre o plano do pai e o alerta sobre a ilegalidade. Maria de Fátima reencontra César na piscina do hotel.>

Sexta-feira, 18/04 – Capítulo 017

Maria de Fátima se diverte com o pedido de César para que ela não atrapalhe seu trabalho. Vera e Tiago demonstram interesse mútuo. Solange passa a admirar Rubinho. Laís e Cecília se oferecem para mostrar Paraty a Raquel e Ivan. Raquel se incomoda com o comportamento do namorado, que só pensa em se aproximar de Marco Aurélio. Renato apresenta Rubinho a Marco Aurélio, que o trata com desdém. Eugênio convence Helena a ir a um coquetel. Vera e Tiago se reencontram. Maria de Fátima garante a César que se casará com Afonso Roitman, mas se surpreende ao ver o rapaz ao lado de Rubinho.>

Sábado, 19/04 – Capítulo 018

Maria de Fátima ignora Rubinho. Ivan pressiona Raquel a ajudá-lo a encontrar Marco Aurélio. Fernanda comenta com Flávia que André quer algo sério. Nova discussão entre Raquel e Ivan por causa do plano. Rubinho confronta Maria de Fátima: “Se você continuar tratando mal a Raquel, eu conto toda a verdade sobre a filha dela”. O confronto finaliza quando Maria de Fátima é pega de surpresa por Raquel na presença de Solange.>