Gloria Pires explica por que não está assistindo ao remake de 'Vale Tudo'

Atriz é a intérprete de Maria de Fátima na versão original da novela

Elis Freire

Publicado em 9 de abril de 2025 às 21:52

Glória Pires Crédito: Reprodução / Instagram

Uma das protagonistas da versão original de “Vale Tudo”, Glória Pires ainda não parou para assistir o remake - no ar na TV Globo desde o último dia 31. Ela que deu vida a ambiciosa Maria de Fátima revelou que ainda não deve tempo para ver a novela, já que está dedicada a um projeto especial no momento. No remake, a personagem é interpretada por Bella Campos.>

“Ainda não tive tempo”, explicou ela em entrevista à CNN Brasil.>

Glória destacou que tem vivido uma rotina intensa dedicada à produção de seu primeiro longa-metragem como diretora. “Estou trabalhando muito no meu filme. Estou montando meu longa, e isso realmente é um trabalho de absorção imensa”, ressaltou ao jornal. >

Porém, apesar da agenda cheia, a atriz garantiu que mais para frente vai parar para acompanhar a releitura do folhetim, que está sendo exibido no horário nobre das 21h. “Vou pegar um tempinho e dar uma maratonada”, disse.>

Sinopse de Vale Tudo

“Vale Tudo” inicia acompanhando Raquel, personagem de Taís Araújo que é guia de turismo em Foz do Iguaçu e sua Maria de Fátima (Bella Campos). Com aversão a pobreza e buscando ascender socialmente, Maria de Fátima vende a casa da família sem ninguém saber e vai construir a vida no Rio de Janeiro. A mãe, então, vai atrás da filha e passa a vender sanduíches na praia para ganhar a vida.>

Incentivada pelo desonesto César (Cauã Reymond), a personagem de Bella Campos decide seduzir o milionário Afonso Roitman (Humberto Carrão), filho de Odete Roitman (Debora Bloch).>